La 20° edición de Franchising Trends reunió a empresarios y referentes de las franquicias

El encuentro, organizado por Franchising Company, contó con exposiciones, reconocimientos y espacios destinados al intercambio entre los asistentes. También participaron propietarios de marcas y periodistas especializados.

Franchising Company celebró la 20ª edición de Franchising Trends con un encuentro que reunió a empresarios, representantes de marcas, referentes del sector y periodistas. La jornada se realizó el 2 de septiembre en Torre Macro y combinó exposiciones sobre negocios , espacios de intercambio y reconocimientos a empresas vinculadas al sistema de franquicias .

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El evento estuvo encabezado por Marcelo Schijman , Socio Fundador de Franchising Company, y Fabián Slisaransky , Socio y Director del Área Legal, junto con el equipo de la compañía. Durante la jornada se puso en valor a las franquicias como una alternativa para ampliar negocios, consolidar marcas y generar nuevas oportunidades de inversión.

En ese contexto, Franchising Company destacó especialmente el vínculo con Banco Macro y agradeció los cinco años de trabajo conjunto y el acompañamiento de la entidad al crecimiento del sector.

Uno de los ejes del encuentro fueron las charlas sobre los desafíos que atraviesan actualmente las empresas . Aldo Pecile , Founder y CEO de Maxirest, abrió las exposiciones con “30 años impulsando la innovación gastronómica” , donde repasó los cambios tecnológicos aplicados a la administración de negocios gastronómicos.

Luego fue el turno de Leonel Curra , consultor de negocios de Netcamara, quien presentó “El retail y su mayor ventaja competitiva: los datos” . Su exposición estuvo centrada en el uso de la información para conocer mejor a los consumidores y tomar decisiones comerciales.

El cierre estuvo a cargo de Nico Cuño, CEO y Director Creativo de Key Biscayne, con la presentación “Ser y Estar”. La propuesta abordó cuestiones relacionadas con la identidad, el propósito y la construcción de una marca.

Franchising Company reconoció a marcas destacadas

La jornada también incluyó un reconocimiento a distintas compañías por su crecimiento y desarrollo dentro del sistema de franquicias. En esta edición fueron distinguidas Beef Club, Café Martínez, Eddis Educativa, El Puente, Guolis, Ibicraft, Maxi Fruit, Merienda, Muluc, Pizzas del Mundo, Quiksilver, Baigún, Maxirest, Netcamara y Pymedia Gráfica.

La entrega estuvo a cargo de Marcelo Schijman, Fabián Slisaransky y Fernanda Núñez, representantes de Franchising Company, con el acompañamiento de Zona IV como sponsor de los premios.

El encuentro finalizó con sorteos de productos y regalos aportados por distintas marcas participantes, entre ellas Havanna, El Puente, Maxi Fruit, Elementos Esenciales, Ibicraft, Café Martínez, Leder Cueros, Lidherma, Scher, Muluc Patagonia, Pymedia Gráfica, Quiksilver y Eddis Educativa.

Con esta edición, Franchising Company volvió a reunir a distintos actores del mercado para compartir experiencias, reconocer el crecimiento de las empresas y promover nuevos vínculos comerciales dentro de la industria de las franquicias.