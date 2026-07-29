Franquicias low cost: cómo son los negocios de servicios que permiten invertir desde u$s3.000 y qué errores evitar

Educación, tecnología, bienestar y servicios lideran la demanda. Claves para elegir una marca, recuperar la inversión y reducir riesgos al emprender.

Las franquicias de servicios crecen por su baja inversión inicial, modelos probados y estructuras operativas más eficientes

Las franquicias de servicios se consolidan como una de las alternativas más buscadas por quienes desean emprender con una inversión inicial acotada. Frente a modelos tradicionales que requieren grandes locales, stock de mercadería o una estructura de personal importante, cada vez ganan más espacio propuestas vinculadas con educación, tecnología, bienestar, automotores y servicios profesionales, que permiten ingresar al sistema con desembolsos desde u$s3.000 y escalar el negocio de manera gradual.

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El fenómeno acompaña un cambio en el perfil del inversor. Hoy la prioridad pasa por reducir el riesgo, controlar los costos fijos y apoyarse en marcas con procesos probados, capacitación y acompañamiento permanente.

Marcelo Schijman , founder de Franchising Company, explicó que las franquicias de servicios responden a una demanda creciente de negocios eficientes. Señaló: "El inversor vuelve a mirar el largo plazo y busca modelos con menor riesgo y respaldados por un sistema probado. Además, el consumo evoluciona hacia servicios vinculados con bienestar, salud, fitness, educación y tecnología, sectores con gran potencial de expansión".

El desembolso inicial depende del formato elegido. Mientras algunas franquicias funcionan de manera casi totalmente digital, otras requieren oficinas o espacios de atención al cliente.

Natalia Druziuk , fundadora y CEO de Instituto Neone, explicó que el modelo más liviano de la empresa comienza con un canon de ingreso de u$s3.000 y no exige oficinas ni aulas. En cambio, los formatos con espacios físicos parten desde unos u$s5.500 y aumentan según la ubicación y la infraestructura requerida.

Indicó: "La recuperación de la inversión suele ubicarse entre ocho y dieciocho meses, de acuerdo con el mercado, la zona y la capacidad de gestión del franquiciado".

Los especialistas coinciden en que el éxito de una franquicia depende menos del capital inicial que de la gestión comercial, el cumplimiento del modelo de negocio y el acompañamiento del franquiciante Vendo su Auto

En el caso de Vendo su Auto, la inversión resulta aún más reducida porque el negocio no necesita stock, grandes instalaciones ni un local obligatorio. Gastón Ponga, fundador y CEO de la compañía, explicó que el modelo fue diseñado para operar con una estructura liviana.

Afirmó: "El franquiciado vende un servicio de alto valor agregado apoyado en tecnología, procesos estandarizados y una metodología desarrollada durante más de diez años. Eso permite comenzar a operar rápidamente y destinar la inversión al desarrollo del negocio en lugar de sostener costos fijos elevados".

Schijman aclaró que, si se observa el mercado en su conjunto, muchas franquicias de servicios tradicionales requieren inversiones de entre u$s30.000 y u$s40.000, con recuperos estimados de entre 18 y 24 meses.

Menos estructura, más tecnología

Uno de los principales cambios del mercado aparece en la forma de operar. El modelo de grandes locales pierde protagonismo frente a espacios más pequeños, oficinas funcionales o incluso franquicias que funcionan completamente de manera virtual.

Ponga sostuvo que la digitalización permitió reducir significativamente los costos de ingreso: "No exigimos un local comercial para operar. Cuando el franquiciado decide abrir un punto físico, buscamos espacios reducidos, de fácil acceso y con buena visibilidad. El futuro pasa por estructuras más eficientes y menores costos fijos".

Druziuk coincidió con esa tendencia. Explicó que gran parte de la captación de alumnos ya se realiza por canales digitales y que muchas sedes funcionan dentro de instituciones educativas, una modalidad que reduce la inversión inicial.

"Hoy no gana la franquicia que tiene el local más grande, sino la que logra que cada metro cuadrado sea productivo", resumió.

Empleo y sectores con mayor potencial

Además de facilitar nuevos emprendimientos, las franquicias también impulsan la creación de empleo. En los formatos más pequeños, el propio franquiciado suele iniciar la actividad y luego incorpora colaboradores a medida que aumenta el volumen del negocio.

nstituto Neone expandió su red de franquicias con formatos de baja inversión que permiten operar de manera digital o con sedes presenciales, adaptándose a distintos perfiles de emprendedores Instituto Neone

En otros casos, una sede puede emplear desde dos personas hasta equipos de diez integrantes, mientras las unidades de mayor escala alcanzan varias decenas de trabajadores entre personal comercial, administrativo y especialistas.

Respecto de los sectores con mejores perspectivas, las tres fuentes coincidieron en destacar a la educación, la tecnología, el bienestar, la salud y los servicios especializados.

Druziuk consideró que la capacitación continuará creciendo por la necesidad permanente de actualización laboral y por el avance de modalidades híbridas que combinan clases presenciales, online y contenidos autoadministrables.

Ponga observó oportunidades en servicios que integren tecnología, automatización e inteligencia comercial para resolver necesidades concretas de los clientes, mientras que Schijman también destacó el crecimiento de franquicias vinculadas con fitness, estética y comercios de cercanía.

Además de facilitar nuevos emprendimientos, las franquicias también generan empleo y permiten escalar los equipos de trabajo a medida que crece cada unidad:

Modelos de autoempleo: comienza únicamente el franquiciado.

Estructuras livianas: incorporan en promedio dos colaboradores.

Sedes educativas: alrededor de 10 empleados entre docentes, asesores comerciales, coordinación y administración.

Unidades de mayor escala: pueden generar hasta 50 puestos de trabajo directos.

También impulsan empleo indirecto en marketing, tecnología, mantenimiento y servicios profesionales.

La marca reduce riesgos, pero no garantiza el éxito

Los especialistas coinciden en que una franquicia disminuye buena parte de la incertidumbre propia de un emprendimiento independiente, aunque el desempeño final continúa dependiendo del franquiciado.

Ponga sostuvo que comenzar con una marca consolidada permite acceder desde el primer día a capacitación, marketing, tecnología, procesos y acompañamiento comercial. Sin embargo, remarcó que la gestión diaria sigue siendo determinante para alcanzar buenos resultados.

Druziuk agregó que la capacidad comercial, el seguimiento de los clientes, el control de los costos y el cumplimiento de los procesos explican buena parte del éxito de cada unidad.

Las franquicias de servicios priorizan hoy locales funcionales o incluso formatos sin punto de atención fijo, con el objetivo de reducir costos y acelerar el recupero de la inversión Vendo su Auto

Señaló: "Una franquicia no funciona por tener un buen logo en la puerta. Funciona cuando el franquiciado ejecuta el sistema con disciplina, presencia y foco comercial".

Schijman coincidió en que la principal ventaja consiste en no comenzar desde cero. Dijo: "El emprendedor accede a un know how probado, una marca posicionada y capacitación permanente. Como todo sistema existen reglas, pero esa estandarización es justamente la que reduce riesgos".

Ventajas y desafíos del modelo

Uno de los principales atractivos de las franquicias de servicios es que permiten ingresar a un negocio con una marca instalada, procesos estandarizados y acompañamiento permanente, lo que reduce la curva de aprendizaje frente a un emprendimiento independiente.

"El franquiciado accede desde el primer día a capacitación, herramientas comerciales, tecnología y un modelo probado, lo que evita muchos de los errores habituales de un negocio que comienza desde cero", explicó Gastón Ponga.

Druziuk coincidió y agregó que este tipo de franquicias suele requerir menos infraestructura que los negocios basados en productos, ya que no necesitan grandes inventarios y pueden generar ingresos recurrentes. Sin embargo, aclaró que el sistema también exige respetar procesos, estándares y el pago de regalías. Añadió: "La franquicia reduce la incertidumbre, pero no elimina el riesgo ni reemplaza una buena gestión".

En la misma línea, Schijman afirmó que la principal ventaja consiste en acceder a un know how validado y al respaldo de una marca reconocida. Como contrapartida, el franquiciado debe ajustarse a las reglas del sistema para garantizar una experiencia homogénea en toda la red: "Esa estandarización es justamente la que reduce riesgos y aumenta las posibilidades de éxito".

Qué errores conviene evitar

Aunque el bajo monto de ingreso convierte a estas franquicias en una opción atractiva, los especialistas advierten que el precio no debería ser el único criterio de elección.

Las franquicias educativas figuran entre los segmentos con mayor potencial de crecimiento, con inversiones desde u$s3.000 y modelos que combinan clases presenciales, online y autoadministradas Instituto Neone

Antes de invertir, recomiendan analizar la trayectoria de la marca, la solidez del modelo de negocio, el acompañamiento que ofrece el franquiciante, las condiciones del contrato, la inversión total requerida y el tiempo estimado de recupero. También aconsejan evaluar si el concepto responde a una demanda sostenida y si puede crecer sin incrementar excesivamente los costos fijos.

Schijman consideró que el éxito de las franquicias de servicios dependerá de la capacidad de cada marca para resolver necesidades concretas, incorporar tecnología y mantener procesos estandarizados. "Las marcas que combinen eficiencia operativa, innovación y un sistema probado seguirán liderando el crecimiento del sector", concluyó.