Furor por el oro: por qué los inversores globales apostaron u$s18.000 millones a los ETF en agosto

El repunte en el precio del metal durante el mes pasado tuvo su correlato en mayores entradas en los fondos ETF globales de oro. La demanda global impulsa niveles récord de tenencias.

Agosto fue, sin duda, un mes excepcional para el oro , impulsado por los flujos de fondos ETF, los flujos de futuros y la actividad de opciones , que contribuyeron a consolidarlo como el tercer mes con mayor rentabilidad en un cuarto de siglo . Vale recordar que un fuerte repunte en agosto impulsó el precio del oro un 13% , cerrando el mes en 4.563 dólares por onza . Fue la tercera mayor rentabilidad mensual en un cuarto de siglo, ligeramente inferior al 14% observado en enero de 2026 .

En este contexto, los inversores globales incrementaron sus asignaciones a fondos ETF globales respaldados por oro en 18.000 millones de dólares , según datos de Bloomberg, de ICE Benchmark Administration, del Consejo Mundial del Oro y de informes corporativos. Se trata de la segunda mayor entrada mensual registrada en términos de valor . Tanto el repunte del precio del oro como las fuertes entradas de capital impulsaron un 16% respecto de julio el total de activos bajo gestión de los ETF de oro globales , mientras que las tenencias marcaron un máximo histórico .

Ahora bien, cabe plantearse por qué se aceleraron drásticamente las entradas de capital en los ETF de oro a nivel mundial el mes pasado. Al respecto, los analistas lo vinculan con tres acontecimientos relacionados . Por un lado, mencionan la intervención en el yen y las preocupaciones sobre la política cambiaria . Entienden que la intervención de EEUU para respaldar el yen el 31 de julio probablemente se extendió hasta principios de agosto, alimentando las preocupaciones sobre una intervención política más amplia en los mercados de divisas.

Por otro lado, consideran como otro detonante las preocupaciones fiscales y del mercado de bonos del Tesoro de EEUU , que se intensificaron. Explican que el aumento de los rendimientos a largo plazo y la intervención del Tesoro estadounidense del 19 de agosto incrementaron las preocupaciones en torno a la sostenibilidad y el dominio fiscal , al tiempo que reavivaron los temores de una posible devaluación del dólar.

Pero también opinan que el impulso reforzó los flujos , porque, a medida que el oro repuntó y superó niveles técnicos clave, es probable que la tracción del precio haya atraído una demanda táctica e institucional adicional.

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Lo que pasó

Veamos qué más pasó en agosto con los fondos ETF de oro.

• El aumento en las entradas fue impulsado principalmente por fondos que cotizan en Norteamérica —que registró su tercera mayor entrada mensual— y en Europa, que registró la mayor entrada mensual. Los flujos positivos, junto con un precio del oro más alto, impulsaron los activos bajo gestión de los ETF globales de oro a 615.000 millones de dólares. Mientras tanto, las tenencias colectivas aumentaron en 121 toneladas, hasta 4.189 toneladas, el nivel más alto registrado.

• En lo que va del año, las entradas globales de ETF de oro totalizaron 29.000 millones de dólares, lo que equivale a un aumento de 160 toneladas en las tenencias. Los fondos cotizados en Asia siguieron siendo los mayores contribuyentes a las entradas globales durante el período, seguidos por Europa. Mientras tanto, los flujos norteamericanos se tornaron ligeramente positivos gracias al sólido desempeño de agosto, aunque la región sigue siendo la única con una demanda neta negativa en lo que va del año, mientras continúa recuperándose de la caída de marzo.

Norteamérica

• Los fondos norteamericanos captaron 7.700 millones de dólares, su tercer mayor flujo mensual registrado. La demanda fue relativamente moderada a principios de mes, antes de acelerarse drásticamente durante la semana del 17 de agosto, cuando los fondos sumaron aproximadamente 4.000 millones de dólares, o más de la mitad del flujo total del mes, en tan solo cinco días de negociación. Según los analistas, el momento en que se produjeron estos flujos parece coincidir con los factores mencionados anteriormente. Cabe señalar que la fuerte entrada de capitales del mes ayudó a compensar la salida récord de 13.000 millones de dólares registrada en la región en marzo, lo que permitió que los flujos de fondos norteamericanos volvieran a registrar valores positivos en lo que va del año.

Europa

• Con relación a los ETF de oro europeos, vale destacar que continuaron dominando las entradas de capital globales, registrando compras sustanciales por 7.900 millones de dólares, el mejor mes de la región hasta la fecha. Además de muchos de los factores que impulsaron la demanda en Norteamérica, los operadores señalan que los inversores europeos se enfrentaron a la persistente preocupación por la sostenibilidad fiscal y los elevados costos de endeudamiento soberano. En este contexto, creen que el papel del oro como diversificador de cartera y como alternativa a la deuda soberana probablemente siguió siendo un importante motor de la demanda.

Por otro lado, la persistencia de las fuertes compras tras el repunte de julio también sugiere que los inversores consideraron cada vez más la corrección del verano boreal como una oportunidad para reconstruir posiciones estratégicas, en lugar de reducir la exposición. El Reino Unido (u$s4.400 millones) siguió siendo la principal fuente de entradas de capital en la región, registrando su segundo mayor flujo mensual de la historia. Mientras tanto, Francia aportó 1.500 millones de dólares, su mayor flujo registrado, lo que subraya aún más la amplitud de la demanda de los inversores en toda la región.

Asia

• En cuanto a los fondos asiáticos, los datos dan cuenta de que sumaron 2.000 millones de dólares, el mejor mes desde febrero. China volvió a dominar las entradas regionales, ya que la estabilización y el repunte de los precios locales del oro atrajeron el interés de los inversores y mantuvieron al mercado encaminado a superar el récord de entradas del año fiscal 2025. Los operadores explican que la continua caída de los rendimientos de los bonos gubernamentales locales y un mercado de renta variable con rangos limitados probablemente brindaron apoyo adicional. India y Japón también registraron entradas modestas, favorecidas por la mejora del precio del oro.

• Los ETF de oro que cotizan en otras regiones continuaron atrayendo inversiones, sumando un modesto total de 234 millones de dólares. La mayor parte de esta demanda provino de Australia, que representó 190 millones de dólares de las entradas regionales.

• Con respecto a la actividad de los especuladores, los datos de posicionamiento mostraron un fuerte aumento en las posiciones largas netas totales de COMEX, que aumentaron un 39% (+212 toneladas), hasta alcanzar las 753 toneladas.