Para inversores: del formato low cost al premium, cuánto cuesta abrir una franquicia de heladería

La inversión parte de u$s25.000 y puede superar los u$s120.000 según la marca y el formato. Cuáles son las opciones, cuánto tardan en recuperar el capital y qué requisitos tienen.

Algunas cadenas combinan heladería con cafetería y pastelería, otras se concentran en formatos de mayor rotación y menor estructura.

El negocio de las heladerías ofrece alternativas muy diferentes para quienes buscan ingresar al mercado gastronómico a través de una franquicia . Hay formatos pequeños que requieren menos superficie y permiten comenzar con una inversión de u$s25.000 , mientras que las propuestas premium demandan desembolsos que pueden superar los u$s100.000 .

La variedad también se refleja en los modelos de operación. Algunas cadenas combinan heladería con cafetería y pastelería, otras se concentran en formatos de mayor rotación y menor estructura, y también hay propuestas basadas en paletas y productos para consumo en distintos tipos de eventos. En todos los casos, el recupero informado por las marcas se ubica entre los 16 y los 24 meses , salvo aquellas que no especifican un plazo.

Entre las alternativas de menor inversión aparece Guapaletas , una marca argentina fundada en 2015 que comercializa helados en formato de paleta, potes y a granel, además de participar en eventos públicos y privados.

La compañía cuenta actualmente con 32 unidades propias y 32 franquicias en Argentina , mientras que posee otras tres franquicias en el exterior, en España, México y Estados Unidos. Durante el último año abrió ocho franquicias en el mercado local.

La inversión total parte de u$s25.000 y puede llegar hasta u$s45.000, de acuerdo con el formato. El monto contempla un canon de ingreso de u$s3.000 , una inversión inicial sin stock de entre u$s20.000 y u$s45.000 y un stock inicial de u$s2.000. La marca no cobra regalías y aplica un canon de publicidad del 2% .

El recupero estimado es de 18 meses. Los formatos pueden instalarse en espacios de entre 9 y 80 metros cuadrados y funcionan con una dotación de entre dos y tres empleados. La experiencia previa no es excluyente y la capacitación se realiza en los puntos de venta.

Otra de las cadenas con una inversión inicial relativamente baja es Chungo, una empresa argentina con más de 50 años de trayectoria y presencia en CABA, GBA y Córdoba. La firma cuenta con 21 franquicias en operación en Argentina y dos unidades propias.

Su propuesta combina heladería artesanal premium con almuerzos, cafetería y brunch, y ofrece distintos modelos de negocio. La inversión total parte de u$s37.500, aunque puede variar de acuerdo con el formato elegido y las características del local.

El desembolso incluye un canon de ingreso desde u$s5.000, una inversión inicial sin stock desde u$s30.500 y un stock de apertura desde u$s2.000. La compañía estima un recupero a partir de los 20 meses, cobra regalías del 2% sobre las ventas netas y un canon de publicidad del 1%.

Los locales requieren una superficie mínima de 35 metros cuadrados, con preferencia por zonas de alto o medio tránsito y centros comerciales. La cantidad de empleados varía según la tipología, entre dos y ocho personas.

Grido y Helados Daniel: dos redes consolidadas

Con un modelo de mayor escala aparece Grido, una de las redes de franquicias de heladerías con mayor cantidad de unidades en la región. La compañía fue fundada en Argentina en 2000 y actualmente cuenta con 1.730 franquicias en Argentina y otras 330 en el exterior, distribuidas en Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.

Durante el último año abrió 70 franquicias en Argentina y 50 en el exterior. Su propuesta también incluye alimentos congelados y apunta a formatos de cercanía.

La inversión total parte de $80 millones, compuesta por una inversión inicial sin stock desde $65 millones y un stock inicial desde $15 millones. El canon de ingreso se establece en 500 kilos de helado. La marca no cobra regalías, cuenta con publicidad nacional y regional y ofrece financiación propia.

El recupero informado es de 18 meses y los locales requieren desde 70 metros cuadrados, aunque la superficie y la inversión pueden variar según el formato. La cadena admite establecimientos en zonas de desarrollo comercial de cercanía y áreas de alto tránsito vehicular o peatonal.

Por su parte, Helados Daniel cuenta con una trayectoria de más de 45 años y una red de 92 franquicias en Argentina, además de una unidad en Miami. La compañía posee cinco locales propios y durante el último año abrió cuatro franquicias en el país.

La inversión total es de u$s58.000, que contempla un canon de ingreso de u$s10.000, una inversión inicial sin stock de u$s40.000 y un stock de apertura de u$s8.000.

El plazo de recupero estimado se ubica entre 16 y 24 meses. La empresa cobra regalías equivalentes al 3% sobre la compra del helado y no aplica canon de publicidad. La facturación promedio anual informada alcanza los $396 millones por local, con un promedio de tres empleados.

Los locales requieren una superficie mínima de 50 metros cuadrados y el contrato de franquicia tiene una duración de cuatro años. La experiencia previa no es necesaria y la capacitación se realiza durante una semana en la casa central.

Las alternativas premium: Persicco y Freddo

En el segmento de mayor inversión se encuentra Persicco, que ofrece helado artesanal super premium y formatos que combinan heladería y pastelería. La marca cuenta con 19 franquicias en Argentina y dos unidades propias y durante el último año concretó 12 aperturas.

La inversión total parte de u$s84.000 y puede llegar a u$s150.000, dependiendo del formato. El desembolso contempla un canon de ingreso de u$s5.000, una inversión inicial sin stock de entre u$s80.000 y u$s120.000 y un stock inicial de u$s4.000.

La marca estima un recupero de 18 meses y cobra regalías del 5%. Los locales requieren entre 60 y 120 metros cuadrados y pueden instalarse en shoppings, esquinas de avenidas o plazas. El modelo contempla tanto locales a la calle como corners en centros comerciales.

En el extremo superior del rango aparece Freddo, una marca argentina fundada en 1969 que actualmente tiene 120 franquicias en Argentina y 80 en el exterior, con presencia en Uruguay, Chile, Perú, Brasil, México y Estados Unidos.

Durante el último año la compañía abrió 10 franquicias en Argentina y 30 en el exterior. La inversión total parte de u$s120.000, integrada por un canon de ingreso de u$s12.000 más impuestos, una inversión inicial sin stock desde u$s100.000 y un stock inicial desde u$s10.000.

La marca no cobra regalías ni canon de publicidad. Los locales requieren desde 40 metros cuadrados, preferentemente en complejos gastronómicos o zonas de alto tránsito peatonal. El recupero de la inversión debe ser consultado con la compañía.

Freddo trabaja con contratos de cinco años, ofrece territorio exclusivo y no exige experiencia previa al franquiciado. La capacitación se realiza durante 14 días en su centro de entrenamiento y en locales de la cadena.