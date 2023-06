"Para ser parte de la solución, las nuevas economías necesitan que nos reconozcamos como parte del problema"

En el caso de Pedro Tarak, uno de los co-fundadores de Sistema B, organización que acompañó el nacimiento de las Empresas B en América Latina, inició la conversación visibilizando a las personas que forman parte de las empresas “Necesitamos organizaciones más humanas, que emocionen” y continuó “Para mí las conversaciones que entendemos como filosóficas las tenemos que llevar al corazón del mercado pero para darle consecuencia necesitamos estructurar preguntas como la Evaluación de Impacto B que nos permitan tener la misma conversación en los territorios concretos. No me van a decir que no vale la pena un camino que nace de las preguntas. No pasa por aseveraciones ni teorías. Las preguntas lo que permiten es reconocer y respetar la inspiración de los infinitos que las escuchan, que no significa que van a tener respuestas uniformes, sino que abren conversaciones.”