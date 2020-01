Designaron al nuevo titular de Trenes Argentinos

Trenes Argentinos Operaciones del Estado es una sociedad estatal destinada a la prestación del servicio de transporte ferroviario de pasajeros, como las líneas Belgrano Sur, Mitre, Roca, San Martín, Sarmiento, Tren de la Costa, además de ramales en el interior del país, tanto interurbanos como de larga distancia, entre otros.

El flamante titular de la entidad ferroviaria es licenciado en Administración de Empresas, profesor en el Instituto de Formación Docente y Técnica San Agustín, ex director del Organismo de Control de la Energía Eléctrica (OCEBA), ex director regional del IOMA, ex coordinador técnico de la Subsecretaría de Coordinacion del Ministerio de Salud de la Nación, y concejal desde el 2013 en el HCD de Morón, entre otros.