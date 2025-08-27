Pasó de trabajar en una cadena de comida rápida a ganar miles de millones con las criptomonedas

Tras mucho esfuerzo en su adolescencia, logró generar millones con las criptomonedas y forjar un imperio en ese tipo de mercados.

Changpeng Zhao pasó de empleos humildes a liderar el mercado de criptomonedas . Con talento y audacia, construyó una fortuna histórica. Su trayectoria generó millones y marcó el mundo financiero , combinando habilidades técnicas con una visión clara para transformar la industria de las monedas digitales globales.

El empresario conquistó el sector con decisiones rápidas y liderazgo global. Su capacidad para innovar en tecnología financiera lo llevó a la cima. La historia del fundador revela cómo un inmigrante convirtió su pasión por el código en un legado que redefine las finanzas modernas de manera duradera.

Changpeng Zhao, nacido en 1977 en China, emigró a Canadá a los 12 años. Trabajó en McDonald’s y estudió informática en McGill. Tras desarrollar sistemas para bolsas de valores en Tokio y Nueva York, se sumó al mundo cripto en 2013, atraído por Bitcoin.

En 2017, el empresario fundó Binance , una plataforma de intercambio que lidera el mercado global. Con una inversión inicial de 15 millones de dólares , Binance alcanzó una valoración de 4.5 mil millones de dólares en dos años , impulsada por su token BNB y servicios innovadores.

Binance se expandió a finanzas descentralizadas, billeteras digitales y NFT, con un volumen diario de 76 mil millones de dólares en 2025. La estrategia de bajas comisiones y rápida adaptación consolidó la riqueza del fundador como referente en el sector cripto.

Los problemas legales de Changpeng Zhao

En 2023, Changpeng Zhao enfrentó cargos en Estados Unidos por violar leyes antilavado de dinero. Binance pagó una multa de 4.3 mil millones de dólares tras acusaciones de facilitar transacciones ilícitas. El empresario se declaró culpable, pagó 50 millones y renunció como CEO.

En abril de 2024, el fundador fue sentenciado a cuatro meses de prisión en EE.UU., una condena leve tras negociar. Cumplió la sentencia y regresó a proyectos cripto en 2025, enfrentando nuevas regulaciones mientras mantiene un perfil bajo en la industria.

Pese a las controversias, el impacto del empresario perdura. Su fundación apoya la educación tecnológica en Asia, y su influencia en criptomonedas sigue vigente. En 2025, impulsa iniciativas blockchain, mostrando resiliencia frente a desafíos legales y un mercado cada vez más regulado.