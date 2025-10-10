Pasó de triunfar en el cine con un personaje inolvidable a enfrentar deudas de millones que lo llevaron a la quiebra

El querido actor, una de las figuras latinoamericanas más reconocidas de Hollywood, tuvo deudas por millones de dólares.

El querido y reconocido actor ganó millones pero sus malos asesoramientos lo llevaron a la bancarrota.

Muchas estrellas una vez que consiguen hacerse un nombre en Hollywood encuentran trabajos de manera constante y logran acumular millones en sus cuentas . Pero no todos logran mantener sus pequeñas o grandes fortunas, ya sea por malas decisiones o ritmos de vida nada saludables.

Aunque también hay casos dónde son mal asesorados y necesitan volver a empezar de cero para acomodar su situación económica. Así le pasó a Danny Trejo , una de las figuras latinoamericanas más reconocidas de Los Ángeles.

Danny Trejo creció en Echo Park, Los Ángeles, rodeado de pobreza y pandillas. En su juventud, robos y delitos por drogas lo llevaron a prisiones como San Quentin, donde pasó más de una década. Al salir en 1969, se reinventó como consejero de adicciones, ayudando a jóvenes en programas de rehabilitación .

En 1985, un amigo lo llevó al set de Tren sin destino para apoyar a un actor con problemas. Contratado como extra por 320 dólares diarios, terminó actuando como convicto, iniciando su carrera en el cine.

En los noventa, Trejo se convirtió en el villano perfecto. En 1995, el director Robert Rodriguez lo eligió para Desesperado, también participó en Del crepúsculo al amanecer como vampiro y en Fuego contra fuego.

En 1997, Con Air lo mostró enfrentando a una figura de la talla de Nicolas Cage, y en 2000, Juegos de renos lo tuvo junto a otra estrella como Ben Affleck.

El 2010 marcó su cima con Machete, donde el actor fue productor y protagonista. El film recaudó 46 millones de dólares y lo consagró como antihéroe. También dio voz a personajes de videojuegos como el GTA: Vice City y Fallout: New Vegas, y apareció en Breaking Bad y Sons of Anarchy.

En 2016, Trejo lanzó Trejo’s Tacos en Los Ángeles, un restaurante de comida mexicana con tacos de carne asada y salsas caseras que atrajo a fans por su autenticidad. Para 2023, creció a cinco locales, generando ingresos estables.

En 2017, abrió Trejo’s Cantina, un bar con cócteles inspirados en sus películas, y Trejo’s Coffee & Donuts, con donas de sabores únicos como nacho picante. También fundó un sello discográfico para promover artistas latinos, pero la mala gestión de estas ganancias contribuyó a sus problemas fiscales.

Errores que lo llevaron a la quiebra: deuda de millones en impuestos

En 2023, Danny Trejo enfrentó una deuda de 3.6 millones de dólares con el fisco estadounidense por no pagar impuestos correctamente.

A los 78 años, se declaró en bancarrota bajo el Capítulo 11, un plan que le permitió reorganizar sus finanzas sin vender sus bienes. El problema vino de intentar deducir gastos personales, como el cuidado de sus perros, que el fisco rechazó, dejando sus finanzas al borde del colapso.

Trejo pactó pagar 800 mil dólares al año hasta 2028 para saldar la deuda, con cuotas al fisco federal y de California. Sus negocios, como Trejo’s Tacos, que generan ingresos mensuales, quedaron protegidos al estar en empresas separadas.

Posee una casa en Mission Hills, comprada en 2012 por 550 mil dólares y ahora valuada en 1.2 millones, otra heredada en Pacoima, y autos clásicos como un Chevrolet de 1942, pero sus activos no cubrían la deuda.