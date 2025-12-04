Pasó de una familia pobre del Bronx a ser una de las cantantes latinas más exitosas, así es la fortuna de Jennifer López en 2025

La artista construyó una trayectoria llena de logros artísticos y negocios multimillonarios, que la ubican entre las celebridades más influyentes del mundo.

La imagen de Jennifer López suele asociarse con glamour, escenarios enormes y contratos millonarios. Pero lo que muchos no saben es que su historia tiene un origen muy alejado de ese mundo. La estrella viene de una familia trabajadora en un barrio humilde de Nueva York, sin vínculos con el espectáculo ni acceso a oportunidades privilegiadas.

Desde los años noventa, su figura creció gracias al cine, la música y los negocios que expandieron su presencia a nivel mundial. Este recorrido no solo la consolidó como una gran artista, también la llevó a construir una riqueza que la posiciona entre las latinas más poderosas de la industria del entretenimiento hoy en día.

Antes de ser un nombre conocido en Hollywood, López formó parte de producciones menores en televisión y cine. Su salto llegó en 1997, cuando protagonizó la película biográfica sobre Selena Quintanilla . Ese trabajo cambió el rumbo de su carrera y la marcó como una actriz capaz de sostener proyectos importantes en la pantalla grande.

Poco después, impulsó su perfil musical con álbumes como On the 6 , que le dieron espacio en la escena pop. Canciones como If You Had My Love se transformaron en éxitos que ampliaron su público más allá del mercado latino.

El cine siguió como parte de su agenda, con títulos como Anaconda y The Wedding Planner , que se sumaron a una lista extensa dentro del género romántico y de acción.

La televisión también fue una fuente de ingresos importantes. Durante su etapa como jurado de American Idol, obtuvo contratos millonarios por temporada, lo que incrementó su estatus y su poder de negociación dentro de la industria.

El impensado patrimonio de la cantante

En 2025, las estimaciones calculan que López acumula un patrimonio cercano a los 400 millones de dólares, con ingresos anuales que se acercan a los 40 millones.

Esta inmensa fortuna viene también de sus negocios. Uno de los rubros más rentables fue el de los perfumes. Su primera fragancia, Glow by JLo, impulsó una línea completa con ventas superiores a los dos mil millones de dólares en el mercado global.

A esto se le suma JLo Beauty, su marca de productos para el cuidado de la piel, que logró ventas millonarias desde su lanzamiento. También participó en colaboraciones con marcas de moda, campañas publicitarias y proyectos audiovisuales.

Entre 2017 y 2019, sus ganancias superaron los 90 millones de dólares, con ingresos anuales que se movieron entre cifras cercanas a los 50 y 43 millones. Además, después de su show en el Super Bowl junto a Shakira en 2020, las ventas de su música crecieron exponencialmente, lo que sumó más dinero a su patrimonio.