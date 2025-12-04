El heredero multimillonario que nació en una cuna de oro gracias a un simple vaso de plástico + Seguir en









Desde su nacimiento tuvo todas las facilidades y multiplicó su fortuna arriesgándose como fondo buitre.

Nació en cuna de oro, pero gracias a sus estrategias de inversión arriesgadas multiplicó la fortuna familiar. Fuente: Freepik

Desde chico, su camino parecía trazado: nació en una familia con un negocio modesto que con los años se convertiría en un gigante al generar millones gracias a la producción masiva de vasos descartables. Ese negocio familiar, dedicado a fabricar vasos de espuma y envases plásticos para comida y bebida, resultó ser la base de una fortuna de escala global.

Pero con astucia, diversificación e inversión en otros rubros y mercados internacionales, su patrimonio creció mucho más allá del simple vaso. Ese hombre es Kenneth Dart. Hoy, su nombre está vinculado a inversiones en bienes raíces, finanzas y deuda soberana, una estrategia que le permitió consolidar su legado económico.

Kenneth Dart El multimillonario amplió su patrimonio más allá de la fortuna familiar. Imagen: New York Times La historia de Kenneth Dart y cómo se convirtió en multimillonario Kenneth Bryan Dart nació en 1955 en Mason, Michigan, como heredero de la empresa familiar Dart Container Corporation, fundada décadas atrás con la fabricación de vasos de espuma. Tras recibirse en ingeniería mecánica en 1976, se sumó al negocio familiar, aprendió desde abajo en el área de producción y, con el tiempo, ascendió hasta convertirse en presidente de la compañía en 1986.

Bajo su dirección, Dart Container llegó a convertirse en el mayor fabricante mundial de vasos y recipientes descartables, con una cuota de mercado que supera la mitad en Estados Unidos. Pero Dart no se conformó con esa herencia: transformó su fortuna en un imperio global. Se mudó a las Islas Caimán (un paraíso fiscal), renunció a su ciudadanía estadounidense y desde allí expandió sus inversiones en bienes raíces, desarrollo inmobiliario, finanzas y deuda soberana.

Además, a través de su oficina de inversiones, realizó maniobras financieras de alto riesgo y alto rendimiento: compró deuda pública de países en crisis a bajo costo, y luego exigió su pago completo, cosechando grandes revalorizaciones.

Miles de millones: el patrimonio de Kenneth Dart El patrimonio estimado de Kenneth Dart ronda los USD 3.8 mil millones. Pero esa cifra podría ser conservadora: su fortuna proviene no solo del negocio original de envases plásticos, sino de una diversificación. Sus empresas se dividen en bienes raíces, inversiones en deuda soberana, participaciones en empresas de distintos sectores y desarrollo inmobiliario, particularmente en las islas Caimán, donde sus holdings abarcan desde propiedades de lujo hasta proyectos comerciales, hoteleros y residenciales.

