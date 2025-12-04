PAMI confirmó cuáles son los hospitales exclusivos para sus afiliados en diciembre 2025 + Seguir en









Descubrí dónde están ubicados los establecimientos propios de la obra social y cómo encontrarlos a través de la cartilla médica.

Todos los afiliados al PAMI pueden acceder a los hospitales propios de la obra social.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) cuenta con distintos establecimientos exclusivos en los que los afiliados pueden acceder a servicios de calidad. Estos están equipados con tecnología de última generación y recursos humanos altamente especializados en las necesidades de las personas mayores.

Los afiliados pueden observar todos los establecimientos disponibles a través de la cartilla médica de PAMI. Estos centros garantizan el acceso a las prestaciones médicas y la atención integral que los adultos mayores precisan.

PAMI: hospitales exclusivos para sus afiliados Estos son los hospitales propios de PAMI confirmados en diciembre, junto con sus servicios médicos, direcciones y medios para solicitar turnos:

Hospital Bernardo A. Houssay - Mar del Plata hospital bernardo houssay.jpg Edificio central: Juan B. Justo 1774

Consultorios externos: Fleming 98

Guardia externa 24hs: Fleming 50

Servicios médicos: Guardia por 24 horas, internación, consultorios externos y diagnósticos por imágenes.

Solicitud de turnos: Teléfono: 0800-888-2100 Consultas oncológicas, diagnóstico por imágenes o hemoterapia: (0223) 499-1290 Horario de atención telefónica: 8 a 21 horas, de lunes a viernes

Unidad Asistencial Dr. César Milstein - Ciudad Autónoma de Buenos Aires Unidad Asistencial Dr. César Milstein.jpg Edificio central: La Rioja 951

Consultorios externos:

Centro de Promoción y Prevención (CPP): Estados Unidos 3205



Centro de Promoción Prevención y Rehabilitación (CPPR): Emilio Mitre 688

Servicios médicos: Guardia por 24 horas, internación, consultorios externos y diagnósticos por imágenes.

Solicitud de turnos:

Teléfono: 0800-999-1100 Policlínico Pami I y II - Rosario Policlínico PAMI I y II en Rosario.webp PAMI I Edificio central: Sarmiento 373

Atención ambulatoria: Sarmiento 455/71

Servicios médicos: Guardia por 24 horas, internación, consultorios externos y diagnósticos por imágenes.

Solicitud de turnos:

Teléfono: 0341-480-3520 o 0341-480-3509 PAMI II Dirección: Olivé 1159

Servicios médicos: Guardia por 24 horas, internación, consultorios externos y diagnósticos por imágenes.

Solicitud de turnos:

Presencial: 7 a 13 horas Hospital del Bicentenario - Ituzaingó Hospital del Bicentenario en Ituzaingó.jpg Edificio central: Coronel Brandsen 2898

Consultorios externos: Coronel José Segundo Roca 1400

Servicios médicos: Guardia por 24 horas, internación, consultorios externos y diagnósticos por imágenes.

Solicitud de turnos:

Teléfono: 11-2120-9600 (interno 111)



Presencial: En el hospital Hospital PAMI - Hurlingham Hospital PAMI en Hurlingham.jpg Edificio central: Gral. O Brien 480

Servicios médicos: Guardia por 24 horas, internación, consultorios externos, tomografías y diagnósticos por imágenes.

Solicitud de turnos:

Teléfono: 011 4088-5573 Clínica PAMI - Lanús Clínica PAMI en Lanús..png Edificio central: Pres. Arturo Illia 1173

Servicios médicos: Guardia por 24 horas, internación, consultorios externos y diagnósticos por imágenes.

Solicitud de turnos:

Teléfono: 011 4239-7400 Mi PAMI: cómo acceder a la cartilla médica pami.png Por otro lado, los afiliados al PAMI tienen la posibilidad de acceder a su cartilla médica a través de la aplicación oficial de la obra social, Mi PAMI, a la que se debe acceder con CUIL y contraseña. Esta se encuentra en el apartado “Cartilla Médica”, en donde podrán buscar servicios con las siguientes categorías: Por servicio médico .

Por profesional .

Por centro de salud .

Por cercanía. Por otro lado, en la cartilla los afiliados también pueden buscar en qué centros se deberían atender si están de viaje en todas las provincias de Argentina, dónde solicitar audífonos, las ópticas, farmacias y vacunatorios disponibles y los números de teléfono en caso de necesitar traslado de urgencia.

