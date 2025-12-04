SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

4 de diciembre 2025 - 15:00

PAMI confirmó cuáles son los hospitales exclusivos para sus afiliados en diciembre 2025

Descubrí dónde están ubicados los establecimientos propios de la obra social y cómo encontrarlos a través de la cartilla médica.

Todos los afiliados al PAMI pueden acceder a los hospitales propios de la obra social.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) cuenta con distintos establecimientos exclusivos en los que los afiliados pueden acceder a servicios de calidad. Estos están equipados con tecnología de última generación y recursos humanos altamente especializados en las necesidades de las personas mayores.

Los afiliados pueden observar todos los establecimientos disponibles a través de la cartilla médica de PAMI. Estos centros garantizan el acceso a las prestaciones médicas y la atención integral que los adultos mayores precisan.

Informate más

PAMI: hospitales exclusivos para sus afiliados

Estos son los hospitales propios de PAMI confirmados en diciembre, junto con sus servicios médicos, direcciones y medios para solicitar turnos:

Hospital Bernardo A. Houssay - Mar del Plata

hospital bernardo houssay.jpg

  • Edificio central: Juan B. Justo 1774

  • Consultorios externos: Fleming 98

  • Guardia externa 24hs: Fleming 50

  • Servicios médicos: Guardia por 24 horas, internación, consultorios externos y diagnósticos por imágenes.

  • Solicitud de turnos:

    • Teléfono: 0800-888-2100

    • Consultas oncológicas, diagnóstico por imágenes o hemoterapia: (0223) 499-1290

    • Horario de atención telefónica: 8 a 21 horas, de lunes a viernes

Unidad Asistencial Dr. César Milstein - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Unidad Asistencial Dr. César Milstein.jpg

  • Edificio central: La Rioja 951

  • Consultorios externos:

    • Centro de Promoción y Prevención (CPP): Estados Unidos 3205

    • Centro de Promoción Prevención y Rehabilitación (CPPR): Emilio Mitre 688

  • Servicios médicos: Guardia por 24 horas, internación, consultorios externos y diagnósticos por imágenes.

  • Solicitud de turnos:

    • Teléfono: 0800-999-1100

    Policlínico Pami I y II - Rosario

    Policlínico PAMI I y II en Rosario.webp

    PAMI I

    • Edificio central: Sarmiento 373

    • Atención ambulatoria: Sarmiento 455/71

    • Servicios médicos: Guardia por 24 horas, internación, consultorios externos y diagnósticos por imágenes.

    • Solicitud de turnos:

      • Teléfono: 0341-480-3520 o 0341-480-3509

    PAMI II

    • Dirección: Olivé 1159

    • Servicios médicos: Guardia por 24 horas, internación, consultorios externos y diagnósticos por imágenes.

    • Solicitud de turnos:

      • Presencial: 7 a 13 horas

    Hospital del Bicentenario - Ituzaingó

    Hospital del Bicentenario en Ituzaingó.jpg

    • Edificio central: Coronel Brandsen 2898

    • Consultorios externos: Coronel José Segundo Roca 1400

    • Servicios médicos: Guardia por 24 horas, internación, consultorios externos y diagnósticos por imágenes.

    • Solicitud de turnos:

      • Teléfono: 11-2120-9600 (interno 111)

      • Presencial: En el hospital

    Hospital PAMI - Hurlingham

    Hospital PAMI en Hurlingham.jpg

    • Edificio central: Gral. O Brien 480

    • Servicios médicos: Guardia por 24 horas, internación, consultorios externos, tomografías y diagnósticos por imágenes.

    • Solicitud de turnos:

      • Teléfono: 011 4088-5573

    Clínica PAMI - Lanús

    Clínica PAMI en Lanús..png

    • Edificio central: Pres. Arturo Illia 1173

    • Servicios médicos: Guardia por 24 horas, internación, consultorios externos y diagnósticos por imágenes.

    • Solicitud de turnos:

      • Teléfono: 011 4239-7400

    Mi PAMI: cómo acceder a la cartilla médica

    pami.png

    Por otro lado, los afiliados al PAMI tienen la posibilidad de acceder a su cartilla médica a través de la aplicación oficial de la obra social, Mi PAMI, a la que se debe acceder con CUIL y contraseña. Esta se encuentra en el apartado “Cartilla Médica”, en donde podrán buscar servicios con las siguientes categorías:

    • Por servicio médico.

    • Por profesional.

    • Por centro de salud.

    • Por cercanía.

    Por otro lado, en la cartilla los afiliados también pueden buscar en qué centros se deberían atender si están de viaje en todas las provincias de Argentina, dónde solicitar audífonos, las ópticas, farmacias y vacunatorios disponibles y los números de teléfono en caso de necesitar traslado de urgencia.

