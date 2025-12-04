El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) cuenta con distintos establecimientos exclusivos en los que los afiliados pueden acceder a servicios de calidad. Estos están equipados con tecnología de última generación y recursos humanos altamente especializados en las necesidades de las personas mayores.
PAMI confirmó cuáles son los hospitales exclusivos para sus afiliados en diciembre 2025
Descubrí dónde están ubicados los establecimientos propios de la obra social y cómo encontrarlos a través de la cartilla médica.
Los afiliados pueden observar todos los establecimientos disponibles a través de la cartilla médica de PAMI. Estos centros garantizan el acceso a las prestaciones médicas y la atención integral que los adultos mayores precisan.
PAMI: hospitales exclusivos para sus afiliados
Estos son los hospitales propios de PAMI confirmados en diciembre, junto con sus servicios médicos, direcciones y medios para solicitar turnos:
Hospital Bernardo A. Houssay - Mar del Plata
Edificio central: Juan B. Justo 1774
Consultorios externos: Fleming 98
Guardia externa 24hs: Fleming 50
Servicios médicos: Guardia por 24 horas, internación, consultorios externos y diagnósticos por imágenes.
Solicitud de turnos:
Teléfono: 0800-888-2100
Consultas oncológicas, diagnóstico por imágenes o hemoterapia: (0223) 499-1290
Horario de atención telefónica: 8 a 21 horas, de lunes a viernes
Unidad Asistencial Dr. César Milstein - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Edificio central: La Rioja 951
Consultorios externos:
Centro de Promoción y Prevención (CPP): Estados Unidos 3205
Centro de Promoción Prevención y Rehabilitación (CPPR): Emilio Mitre 688
Servicios médicos: Guardia por 24 horas, internación, consultorios externos y diagnósticos por imágenes.
Solicitud de turnos:
Teléfono: 0800-999-1100
Policlínico Pami I y II - Rosario
PAMI I
Edificio central: Sarmiento 373
Atención ambulatoria: Sarmiento 455/71
Servicios médicos: Guardia por 24 horas, internación, consultorios externos y diagnósticos por imágenes.
Solicitud de turnos:
Teléfono: 0341-480-3520 o 0341-480-3509
PAMI II
Dirección: Olivé 1159
Servicios médicos: Guardia por 24 horas, internación, consultorios externos y diagnósticos por imágenes.
Solicitud de turnos:
Presencial: 7 a 13 horas
Hospital del Bicentenario - Ituzaingó
Edificio central: Coronel Brandsen 2898
Consultorios externos: Coronel José Segundo Roca 1400
Servicios médicos: Guardia por 24 horas, internación, consultorios externos y diagnósticos por imágenes.
Solicitud de turnos:
Teléfono: 11-2120-9600 (interno 111)
Presencial: En el hospital
Hospital PAMI - Hurlingham
Edificio central: Gral. O Brien 480
Servicios médicos: Guardia por 24 horas, internación, consultorios externos, tomografías y diagnósticos por imágenes.
Solicitud de turnos:
Teléfono: 011 4088-5573
Clínica PAMI - Lanús
Edificio central: Pres. Arturo Illia 1173
Servicios médicos: Guardia por 24 horas, internación, consultorios externos y diagnósticos por imágenes.
Solicitud de turnos:
Teléfono: 011 4239-7400
Mi PAMI: cómo acceder a la cartilla médica
Por otro lado, los afiliados al PAMI tienen la posibilidad de acceder a su cartilla médica a través de la aplicación oficial de la obra social, Mi PAMI, a la que se debe acceder con CUIL y contraseña. Esta se encuentra en el apartado “Cartilla Médica”, en donde podrán buscar servicios con las siguientes categorías:
Por servicio médico.
Por profesional.
Por centro de salud.
Por cercanía.
Por otro lado, en la cartilla los afiliados también pueden buscar en qué centros se deberían atender si están de viaje en todas las provincias de Argentina, dónde solicitar audífonos, las ópticas, farmacias y vacunatorios disponibles y los números de teléfono en caso de necesitar traslado de urgencia.
