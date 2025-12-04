Bad Bunny es el artista más escuchado del mundo: de cuánto es su fortuna, después del éxito de "Debí tirar más fotos"

El puertorriqueño lidera el Spotify Wrapped 2025, con más de 19.800 millones de streams y un álbum que dominó los rankings globales durante todo el año.

Bad Bunny está preparando su gira mundial DeBí TiRAR MáS FOToS y su show de medio tiempo en el Super Bowl.

Bad Bunny vuelve a conquistar la industria musical . De acuerdo al Spotify Wrapped 2025 , el puertorriqueño es el artista más escuchado alrededor del mundo. Superando, incluso, a Taylor Swift, la ganadora de las ediciones pasadas.

Con su nuevo disco "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" , el cantante rompió récords en reproducciones y reavivó la vigencia de la música en español, llevando el reggeaton a los escenarios más importantes.

Además, agotó 30 conciertos en el Coliseo de Puerto Rico, conocido como "El Choli", y se está preparando para dos de los desafíos más grandes de su carrera: su gira mundial 2026 y la presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl .

Benito Antonio Martínez Ocasio nació el 10 de marzo de 1994 en Bayamón, Puerto Rico , pero creció en el barrio de Almirante Sur, en Vega Baja , un lugar tranquilo en el que su vida giraba entre la escuela y la iglesia. Desde chico mostró un gran interés por la música : cantaba en el coro, improvisaba melodías y le fascinaban los ritmos urbanos que dominaban los 2000.

Antes de completar el secundario, ya producía sus primeras pistas en programas caseros, mezclando trap , reggeaton y estilos caribeños . Comenzó a estudiar Comunicación Audiovisual en la Universidad de Puerto Rico en Arecibo y para sostenerse trabajó como empaquetador en un supermercado de Vega Baja. Y, con el dinero que ganaba, pagaba equipos para grabar y producir .

Al tiempo, dejó la carrera y arrancó a subir canciones a SoundCloud. Su estilo captó la atención de productores locales y surgió Bad Bunny, el apodo que lo convirtió en su sello mundial.

Este nació de una anécdota de la infancia, de una foto suya disfrazado de conejo blanco, con cara de pocos amigos, que sus compañeros recordaban como “el conejo malo”.

bad bunny

El 2016 fue el punto de quiebre. Su tema “Soy Peor” explotó en las redes y lo posicionó como una de las voces más frescas del trap latino. Ese sonido oscuro y emocional llevó su nombre a las listas globales y le abrió las puertas a su primer contrato profesional.

Para 2017, su nombre ya sonaba en toda América Latina, gracias a colaboraciones con artistas como J Balvin, Ozuna, Farruko y Arcángel. Sin embargo, su carrera dio un giro definitivo en 2018 con “MÍA” junto a Drake, uno de los featuring más comentadas de ese año.

Desde ese entonces, el artista publicó X 100PRE, su disco debut; YHLQMDLG (2020), que redefinió el reggeaton; El Último Tour del Mundo (2020), el primer álbum completamente en español en llegar al puesto 1 de Billboard 200; Un Verano Sin Ti (2022), Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana (2023) y DeBí TiRAR MáS FOToS (2025), su último gran éxito.

bad bunny 1

Este año, durante julio y septiembre, el cantante dio 30 shows en su residencia "No me quiero ir de aquí" en el Coliseo de Puerto Rico, conocido como "El Choli". Y el 21 de noviembre en Santo Domingo, comenzó su Debí Tirar Más Fotos World Tour, la sexta gira musical del cantante que planea concluir el 22 de julio de 2026 en Bruselas.

Inicialmente, esta contaba con 24 fechas en estadios alrededor del mundo, pero por la gran demanda se extendió a más de 50 conciertos. Desde su anuncio, vendió más de 2.6 millones de entradas en menos de una semana, un récord histórico.

Bad Bunny es el artista más escuchado del 2025

El 2025 fue, sin dudas, un año de éxitos para Bad Bunny. Según el resumen anual Spotify Wrapped, él fue, por cuarta vez en su carrera, el artista más reproducido globalmente en la plataforma, con más de 19.800 millones de streams.

Ese regreso al primer puesto ocurre luego de un 2023 y 2024 dominados por Taylor Swift. Pero, con la salida de su disco “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” y la repercusión global de su música, el puertorriqueño reconquistó la cima.

Bad Bunny Spotify

Además, su lanzamiento fue nombrado Álbum Top Global de 2025, es decir, el más escuchado del año.

Patrimonio actual de Bad Bunny

De acuerdo a estimaciones de la revista Forbes y el sitio Celebrity Net Worth, el patrimonio de Bad Bunny es ronda los 50 y 60 millones de dólares. Esta fortuna se debe a las millones de reproducciones que acumula en las plataformas de streaming y YouTube, derechos de autor, regalías y entradas agotadas.

Además, el artista tiene contratos publicitarios y cápsulas de moda con marcas de lujo, como Jacquemus, Adidas Originals y Calvin Klein. Incluso, es embajador oficial del equipo Mercedes AMG Petronas F1.