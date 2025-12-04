Invento millonario: el casco que no sabías que necesitabas y transformará tus viajes en moto + Seguir en









Un casco con tecnología avanzada redefine la seguridad en ruta y suma funciones de comodidad y control.

El GT-Air 3 Smart integra funciones inteligentes que mejoran cada recorrido. Foto: Eyelights

Viajar en moto ofrece libertad, adrenalina y conexión con el camino. Sin embargo, para disfrutar esa experiencia con seguridad, millones de usuarios buscan equipos que protejan sin restar comodidad. Elegir buenos cascos y accesorios marca la diferencia entre un paseo agradable y un trayecto riesgoso.

En ese contexto surge un invento que combina tecnología avanzada con protección de alta gama. Con funciones que antes parecían ciencia ficción, este casco apunta a elevar la seguridad, mejorar la visibilidad y sumar herramientas inteligentes para cualquier recorrido.

Casco La combinación de realidad aumentada, comunicaciones inteligentes y diseño premium convierte a este casco en una herramienta que cautiva a millones. Foto: Eyelights Un casco con IA: cómo funciona este invento El GT-Air 3 Smart de Shoei incorpora un sistema de realidad aumentada que proyecta información clave directamente en la visor. Velocidad, navegación y alertas aparecen en un punto estable del campo visual, evitando que el conductor aparte la mirada del camino.

La tecnología, desarrollada junto a la firma EyeLights, utiliza una pantalla nano-OLED de alta luminosidad que mantiene la lectura clara incluso bajo luz solar intensa. El objetivo es ofrecer datos en tiempo real sin distracciones, con una proyección calibrada para reducir tiempos de reacción.

Además, el casco integra un intercomunicador universal con alcance ilimitado. Este sistema permite hablar con otros motociclistas, responder llamadas y recibir indicaciones sin instalar dispositivos externos. El kit suma micrófono con cancelación activa de ruido y audio premium pensado para rutas largas.

El diseño mantiene el estándar de seguridad característico de Shoei. La estructura multicapa AIM y las ventilaciones estratégicas sostienen comodidad y protección en distintos climas. El modelo está disponible en varios colores y talles, y apunta a convertirse en un referente para quienes buscan innovación sin resignar seguridad.

