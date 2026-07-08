Más allá de ser una de las figuras del Mundial 2026 por sus goles, el delantero también apuesta por los negocios y convirtió un detalle personal en una marca registrada.

La llamativa inversión de Erling Haaland: cómo se convirtió en socio de una empresa de gomitas para el pelo.

El delantero noruego Erling Haaland , una de las principales figuras del Mundial 2026 , no sólo llama la atención por sus goles, si no que también por su larga cabellera rubia. Ese peinado también lo llevó a realizar una de las inversiones más curiosas de su carrera: convertirse en accionista de una empresa dedicada a fabricar gomitas para el pelo .

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El goleador del Manchester City utiliza estos accesorios desde hace años para atarse el cabello durante los partidos. En este sentido, decidió apostar por la compañía que los produce y ayudar a expandirla a nivel internacional.

La compañía se llama Bon Dep , una firma noruega especializada en accesorios de moda y propietaria de la marca KKNEKKI , conocida por fabricar gomitas para el cabello de alta resistencia.

Según explicó la empresa, Haaland utilizaba estos accesorios mucho antes de convertirse en embajador de la marca. De hecho, esa experiencia personal fue la que lo llevó a invertir en el negocio.

En 2024 , Haaland adquirió una participación del 5% en Bon Dep , con el objetivo de impulsar el crecimiento internacional de la marca.

La popularidad del delantero impulsó a la marca y actualmente ya comercializa cerca de 10 millones de gomitas para el cabello al año, ofrece más de 700 combinaciones de colores y tiene presencia en cerca de 6,000 tiendas distribuidas en países como Noruega, Suecia, Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Bélgica y Francia.

La internacionalidad del futbolista también promovió que en el 2025 la empresa acelerara su expansión a Asia, lo cual impulsó un crecimiento del 50% en las ventas.

La colección inspirada en la carrera del delantero

Tras convertirse en socio, Haaland lanzó una colección limitada de ocho gomitas inspiradas en los clubes y selecciones que marcaron su carrera deportiva.

La línea incluye colores vinculados a Noruega, Borussia Dortmund y Manchester City, además de una edición especial dedicada a la selección noruega.

Con el Mundial 2026 como escenario y el delantero luciendo sus tradicionales gomitas durante cada partido, la marca volvió a ganar visibilidad global. Incluso, la empresa informó que el lanzamiento de la colección firmada por Haaland agotó existencias en pocos días, aumentó significativamente el tráfico a su sitio web y atrajo miles de nuevos seguidores en redes sociales.