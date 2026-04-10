Grupo Corven refuerza su estrategia con lanzamientos en autopartes y neumáticos + Seguir en









La compañía exhibió su evolución industrial y amplió su portafolio en uno de los eventos más importantes del sector automotor en la Argentina.

Grupo Corven, presente en Automechanika

En el marco de una nueva edición de Automechanika Buenos Aires 2026, el Grupo Corven volvió a posicionarse como uno de los protagonistas del encuentro al presentar innovaciones en autopartes y neumáticos, consolidando su presencia en la cadena de valor de la industria.

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Con más de 55 años de trayectoria, la empresa desplegó su propuesta integral en su tradicional stand, donde exhibió productos de fabricación nacional y marcas representadas. A través de su unidad Corven Autopartes, la firma destacó su liderazgo en el segmento de amortiguadores, donde alcanza una participación cercana al 35% del mercado, y mostró avances en líneas destinadas tanto a vehículos livianos como pesados.

Grupo Corven: expansión de portafolio y nuevas marcas Dentro de su oferta, el grupo presentó soluciones para sistemas de frenos, embragues, suspensión, dirección y transmisión, abarcando múltiples segmentos. En ese contexto, marcas como LIP, Sadar e IRAUTO tuvieron un rol central: la primera enfocada en tecnología de última generación, la segunda consolidando su presencia en transporte de carga y pasajeros, y la tercera ampliando la cobertura en productos de entrada de gama.

Leandro Iraola - Presidente Grupo Corven1 Leandro Iraola, presidente de Grupo Corven. Además, el stand incluyó una amplia exhibición de marcas como Corven, CTR, Hipper Freios, Super Pick Up y Valeo, reforzando la diversidad de su ecosistema.

Neumáticos: foco en motos y pick ups Uno de los anuncios más relevantes llegó desde la unidad de neumáticos, con la ampliación de la línea de motos de Dunlop Argentina, que permitirá cubrir cerca del 80% del parque motociclista nacional. La marca, con respaldo global, también se destaca por su presencia como equipo original en fabricantes internacionales como Kawasaki y Triumph.

A su vez, la compañía presentó su nueva línea de neumáticos para pick-ups bajo la marca Corven Neumáticos, apuntando a un segmento clave del mercado y complementando su oferta para transporte pesado, agro y construcción. Este portafolio se integra además con firmas como Dunlop y Continental. En paralelo, Grupo Corven avanzó en su estrategia comercial con la apertura de nuevos puntos de venta exclusivos, incluyendo un local de Continental en Pilar y otro de Corven Neumáticos en Guaymallén, Mendoza, fortaleciendo su capilaridad en el país. Durante el evento, el stand también ofreció charlas técnicas, actividades interactivas y la participación de pilotos del Turismo Carretera, además de espacios de networking con clientes, aliados y estudiantes interesados en la industria. “Volver a este tipo de encuentros nos permite afianzar vínculos y presentar soluciones que responden a las demandas actuales del mercado”, destacó Nicolás Ballestrero, CEO del grupo. Con esta participación, Grupo Corven reafirma su rol como actor clave del sector automotor, apostando a la innovación, la ampliación de su portafolio y el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio en el mercado argentino.