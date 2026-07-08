El misterioso empresario que ganó u$s33 millones gracias a Seinfeld: quién es Steve Bannon + Agregar ámbito en









Este hombre tomó una decisión arriesgada, pero fue clave para ganar una fortuna gracias a la reconocida serie de comedia.

Antes de sumarse a la campaña de Donald Trump, Bannon consiguió una enorme ganancia gracias a la exitosa sitcom. OPB

Al escuchar hablar de Seinfeld resulta inevitable pensar en los actores de la serie como los únicos beneficiados económicamente. Sin embargo, detrás de la pantalla existe un estratega clave que apostó todo por este éxito televisivo. Su visión revolucionó el género de las comedias de una manera sumamente arriesgada y hoy en día goza de millones de dólares en ganancias gracias a esa jugada.

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Steve Bannon es un ejecutivo de medios enfocado en el ámbito corporativo. No tiene experiencia al frente de las cámaras, pero sabe cómo mover grandes sumas para infilar sus propios bolsillos. Si bien históricamente evitaba los movimientos peligrosos, este se convirtió en su mejor acierto dentro de la industria.

Bannon tomó relevancia en los últimos años por ser clave en la primera campaña electoral de Trump, en 2016. LA Times La historia de Steve Bannon y cómo fue el comienzo de su carrera Antes de hacerse conocido fuera del sector bursátil, pasó por la Marina de Estados Unidos y luego ingresó a Goldman Sachs. Allí trabajó en un área dedicada a asesorar firmas de cine, televisión y medios de comunicación en busca de compradores, inversores o nuevos socios.

Después de esa experiencia decidió abrir su propia firma, Bannon & Co., dedicada a brindar consultoría en el entretenimiento. Su equipo trabajó con distintos estudios y productoras, siendo Castle Rock Entertainment uno de sus clientes principales. Esa relación se transformó en el punto de partida de un acuerdo millonario.

En 1993, la productora atravesaba un momento clave debido a su inminente venta a Turner Broadcasting. La operación alcanzó un valor cercano a los u$s650 millones y Bannon participó activamente en la negociación. En ese escenario, tomó una postura inusual: en lugar de cobrar sus honorarios en efectivo, aceptó un método de pago totalmente diferente.

Un trato de millones: cómo fue su acuerdo con Seinfeld El consultor determinó que sus ingresos llegarían a modo de regalías por los capítulos emitidos, pese a la vigencia de la propuesta al aire. La producción ya era un éxito de audiencia, pero nadie podía asegurar cuánto dinero seguiría facturando una vez terminada. Aun así, prefirió recibir una parte de los beneficios futuros antes que un pago cerrado al concluir la transferencia de Castle Rock Entertainment. La apuesta terminó siendo mucho mejor de lo esperado, debido a la continuidad de los ingresos por las retransmisiones y, años más tarde, por los contratos con plataformas de streaming. Ese movimiento convirtió a la comedia en una fuente de recursos incluso décadas después de su episodio final. Gracias a aquel acuerdo firmado en 1993, acumuló cerca de u$s33 millones. El patrimonio de Steve Bannon El patrimonio neto de Steve Bannon se estima actualmente en alrededor de u$s20 millones. Buena parte de esa fortuna se consolidó mediante el pacto sellado durante la venta de Castle Rock Entertainment, aunque también obtuvo ganancias por su labor en el ámbito financiero y por las actividades desarrolladas tras retirarse del mundo de las inversiones. Luego de ese período, se volcó de lleno a los medios de comunicación. Entre 2012 y 2016 se desempeñó como presidente ejecutivo de Breitbart News, un portal de noticias de línea conservadora con fuerte influencia en la política estadounidense. Además, produjo varios documentales y, en 2016, asumió la dirección de la campaña presidencial de Donald Trump durante sus meses finales, convirtiéndose luego en estratega jefe de la Casa Blanca.

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