ProChile impulsa el comercio binacional con un encuentro de negocios

“Para Chile la realización de este Encuentro es un hito clave para seguir acercando nuestra relación comercial con Argentina. Somos países vecinos, dos economías complementarias. Compartimos una enorme frontera y tenemos un comercio bilateral muy fluido, con una balanza comercial favorable a Argentina. Venimos con una delegación importante de 30 empresas chilenas de bienes y servicios, cuya oferta es tan amplia como variada. Esperamos que la realización de este Encuentro ayude a consolidar nuevos negocios conjuntos”, comentó Ignacio Fernández.

COMERCIO BILATERAL EN CRECIMIENTO

Durante 2024, Chile se consolidó como el 4° socio comercial de Argentina, con un intercambio total de USD 8.384 millones. Las exportaciones chilenas alcanzaron los USD 766 millones, con un crecimiento del 6,2% respecto al año anterior, mientras que las importaciones desde Argentina sumaron USD 7.615 millones, marcando un alza del 23,7%.

Según datos de ProChile, las exportaciones de cobre y de litio de Chile a Argentina han crecido 31,5% desde el año 2019 al año 2024, pasando de US$ 580 millones a US$ 763 millones.

Los principales productos de exportación (año 2024) son: Alambres de cobre, US$ 96 millones; Servicios, US$ 81 millones; Paltas frescas, US$ 42 millones. Por su parte, los principales alimentos de exportación (año 2024) son: Paltas frescas, US$ 42 millones; Salmón y trucha, US$ 28 millones; Tomate procesado, US$ 25 millones.

Entre enero y mayo de 2025, Argentina se ubica como el 14° mercado de destino para nuestras exportaciones no cobre no litio, con US$ 389 millones, lo que significa el 1,83% del total de envíos y un crecimiento de 39,7% con respecto al mismo período del año 2024.

“Solo entre enero y abril de este año, las exportaciones chilenas superaron los USD 315 millones, un aumento del 45,7% respecto al mismo período de 2024. Estas cifras reflejan el creciente interés por los productos chilenos y el potencial de seguir diversificando la oferta”, afirmó Constanza Alegría Pacull, Directora Comercial de ProChile en Argentina.

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA: PROTAGONISTAS DEL ENCUENTRO

Un segmento central del evento estará dedicado a las Soluciones Tecnológicas, con un Pitch de Innovación el martes 15 a las 11:30 en la Embajada de Chile, donde empresas chilenas presentarán sus propuestas disruptivas ante potenciales socios e inversores.

Algunas de las firmas destacadas son: