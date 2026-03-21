Quería hacerse millonario: un capitán del Ejército fue sancionado por usar recursos militares para un insólito negocio

El caso salió a la luz por una revisión en las instalaciones estatales y dejó al descubierto una actividad fuera de lo habitual.

Una investigación interna reveló que se estaba usando la maquinaria institucional para una actividad privada de manera indebida.

El avance tecnológico no solo está reconfigurando las industrias, sino que también está generando vacíos legales en terrenos que, hasta hace poco, se consideraban ajenos a estos cambios. En este contexto, se produjo un incidente preocupante con un integrante del Ejercito que pretendía ganar millones con un insólito negocio.

La situación se originó a partir de una sospecha interna que se convirtió en una investigación formal , la cual terminó revelando actividades totalmente ajenas a la misión de la entidad , comprometiendo al oficial con mayor rango dentro de la base.

El hecho tuvo lugar en un cuartel ubicado en Zaragoza , donde se detectó una instalación informática que no respondía a tareas oficiales . El equipamiento estaba conectado a la red eléctrica del predio y funcionaba dentro de un espacio asignado a actividades de logística.

Los hechos se remontan a un aviso que alertó la existencia de una instalación informática no autorizada, conectada a la red eléctrica del cuartel.

La investigación determinó que ahí mismo se desarrollaba algo llamado " minería digital ", una actividad vinculada a redes de criptomonedas como Bitcoin, que necesita que se mantengas las computadoras trabajando de manera constante y con un alto consumo energético.

Los agentes encontraron sistemas de ventilación para evitar el sobrecalentamiento, estructuras acondicionadas para alojar los dispositivos y una conexión eléctrica adaptada para sostener el funcionamiento sin interrupciones, lo que demostró que el montaje fue completamente planeado .

Además, se comprobó que el suministro había sido modificado, ya que existían derivaciones desde el tablero principal, junto con mecanismos independientes para evitar cortes ante sobrecargas. Hasta se detectó un sistema de respaldo que garantizaba la continuidad ante fallas eléctricas.

La denuncia apuntó a un suboficial como responsable directo de la instalación. De todas formas, el expediente avanzó sobre un superior jerárquico que habría permitido el uso del lugar y de los recursos estatales para una actividad privada.

Criptomoneda bitcoin millones Freepik La investigación no fue asumida por la jurisdicción militar, sino por el Juzgado de Instrucción nº 11 de Zaragoza. Freepik

Cómo descubrieron su negocio y cuál fue la sanción

El caso salió a la luz tras una alerta interna que advertía sobre un consumo eléctrico inusual. A partir de ese dato, se inició una revisión que llevó a la intervención de la Guardia Civil, que ingresó al espacio señalado y procedió a clausurarlo.

En paralelo, la causa pasó a la justicia ordinaria, mientras se desarrollaba un proceso disciplinario dentro del ámbito militar. Ahí fue donde se analizó el rol de un capitán que tenía funciones en el área de comunicaciones y control de infraestructura.

Según se determinó, el oficial había autorizado el ingreso del equipamiento y su conexión a la red eléctrica. También se comprobó que tenía conocimiento del funcionamiento del sistema, ya que intervenía en el suministro cuando se registraban interrupciones.

El argumento de la defensa sostuvo que se trataba de pruebas vinculadas a estudios sobre tecnología blockchain. De todas formas, el tribunal descartó esa explicación al considerar que no existía respaldo formal ni autorización institucional para ese tipo de actividad.

La resolución final llegó por parte del Tribunal Militar Central, que confirmó la sanción disciplinaria. El oficial recibió una penalización económica equivalente a varios días de salario por incurrir en una falta grave. Uno de los puntos clave del fallo fue la interpretación de la normativa, ya que el tribunal dejó en claro que no es necesario comprobar una ganancia personal para aplicar una sanción de este tipo.