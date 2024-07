Quién es Jim Pattison, el multimillonario canadiense que vive en su camioneta y vestía ropa prestada

Jim Pattison , conocido como el "Warren Buffet de Canadá" , tiene una fortuna de millones de euros , gracias a su empeño por los negocios y el trabajo meticuloso . Un hombre, que a pesar de tenerlo todo, no le importa dormir en su camioneta cuando no encuentra hotel.

El canadiense también es recordordado por adquirir en 2016 el vestido que usó Marilyn Monroe cuando le cantó el Happy Birthday al presidente John F. Kennedy el 29 de mayo de 1962 en el Madison Square Garden, por el cual pagó 4 millones de dólares (más 800 mil en comisiones y otros 200 mil en impuestos) .

De cuánto es la fortuna de Jim Pattison, según Forbes

La fortuna de Jim según Forbes, se estima en alrededor de 9.000 millones de euros. En su imperio, maneja 20 rubros que incluyen embalaje, alimentos, entretenimiento, y más. Entre sus propiedades se encuentran la cadena Ripley's Believe It Or Not!, 100 parques de atracciones y más del 50% de la empresa de productos forestales Canfor.