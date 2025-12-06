Quién es Otto Happel y qué hizo para tener un patrimonio envidiable de casi 4 mil millones de dólares

Con una gran ambición, tomó el control de la empresa familiar y consiguió convertirse en uno de los empresarios más poderosos de Europa.

Este hombre logró convertir la pequeña compañía familiar en un gigante de su sector.

Hay quienes encuentran la forma de revolucionar los negocios y convierten pequeñas empresas en gigantes de la industria. Bajo su mando consiguen generar miles de millones de dólares tanto en ganancias para la compañía como para ellos mismos, acumulando grandes fortunas.

Otto Happel sabe muy bien cómo una pequeña compañía puede convertirse en uno de los titanes de su rubro. En algunos años pasó de tener un negocio muy simple a dominar su sector con ingresos que superaron las expectativas de todos los expertos.

Nacido en Bochum, Alemania, en 1948, tiene un doctorado en ingeniería en la Universidad RWTH de Aachen. Para 1974 se convirtió en el director general del GEA Group, la modesta empresa familiar fundada en 1920 que en ese entonces reportaba ingresos de casi 100 millones de euros.

Pese a que era rentable, Happel tenía en mente algo mucho más ambicioso . El grupo se transformó con el correr del tiempo y en 25 años pasó de ser una pequeña compañía a un proveedor global de sistemas que introdujo novedades en la industria alimentaria, energética, climática y de refrigeración.

Con la adquisición de 70 empresas , GEA contaba antes de los 2000 con más de 200 filiales en 60 países. Los ingresos para esas fechas superaban los 2.6 mil millones de dólares, lo que incrementaba su popularidad como magnate y también su patrimonio.

Al fusionarse con la mayoría de su participación en MG Technologies, pasó a ser el máximo accionista y vendió su parte dominante a inversiones institucionales. Para 2018 los registros indicaban ganancias de 4.8 mil millones de euros y mantenían casi 20 mil empleados en todo el planeta.

Miles de millones: el patrimonio de Otto Happel

Actualmente, medios especializados como la revista Forbes aseguran que el patrimonio neto de Otto Happel es de 3.4 mil millones de dólares. Esto se debe a que vendió sus acciones en el GEA Group por 700 millones de dólares y hoy comanda la empresa suiza de gestión de patrimonio privado llamada Luserve AG.

También busca ayudar a la comunidad europea. Fundó la Happel Foundation con sede en Suiza, dedicada a apoyar diversos proyectos, aunque las principales donaciones son a iniciativas del sector empresarial.