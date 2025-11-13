Ranking Great Place to Work: cuáles son los mejores lugares para trabajar del mundo

Great Place to Work®, autoridad mundial en cultura organizacional, dio a conocer, este jueves 13 de noviembre, el ranking de Los Mejores Lugares para Trabajar™ del Mundo 2025, que se elaboró a partir de de las opinión de más de 9 millones de empleados alrededor de los 5 continentes, incluyendo a más de 120 países.
Hilton, DHL Express y Cisco son las mejores empresas para trabajar en el mundo. Los resultados surgen de la opinión de más de 9 millones de empleados, en la encuesta de clima más representativa a nivel global.
Cómo se conforma el ranking
El primer lugar quedó en manos de Hilton, que había triunfado también en 2023 y quedado en la segunda posición el año pasado. El segundo lugar este año lo ocupó DHL Express, que justamente en 2024 había salido primera. Por su parte, en el tercer puesto se ubicó la tecnológica Cisco, que había ocupado el cuarto lugar en 2024.
La lista de las 10 mejores del mundo se completa con Accenture, Marriott International, AbbVie, TP, Stryker, Salesforce y MetLife. Las 4 primeras del ranking tienen presencia en Argentina, mientras que 14 de las 25 que integran la lista completa cuentan con operaciones en el país. Ellas son: Hilton, DHL Express, Cisco, Accenture, AbbVie, TP, Salesforce, MetLife, Siemens, Experia, Allianz, Dow, SC Johnson e Hilti.
Para poder participar en este ranking las empresas deben ser identificadas como empleadores globales sobresalientes. Eso se logra apareciendo en al menos cinco listas de Mejores Lugares para Trabajar en Asia, Europa, América Latina, África, América del Norte o Australia durante 2024 y/o principios de 2025. A su vez, deben contar con un mínimo de 5.000 colaboradores en todo el mundo y un 40% (o 5.000) de esos empleados ubicados fuera del país de la sede central.
Debe y haber del ranking 2025
Como cada año, más allá del ranking final, el análisis de los datos que surgen de estas más de 9 millones de respuestas permiten obtener algunas conclusiones de valor hacia el futuro.
En ese sentido, algunas de las sentencias que obtuvieron porcentajes más altos de favorabilidad fueron las vinculadas a inclusión y diversidad (en especial sexual) y a la seguridad en el trabajo, ambas con el 96%.
También la equidad racial, con un 95% estuvo entre los puntos más altos de las compañías del ranking, mientras que la equidad de género y la experiencia de incorporación se destacaron con un 94% de respuestas favorables.
Por el contrario, las que obtuvieron puntajes más bajos (dentro de las mejores, claro) fueron las sentencias relativas a “beneficios especiales” y "percepción de justicia/favoritismos", con un 81% y 78% respectivamente.
El 75% de favorabilidad fue para las sentencias de justicia en los ascensos y los sueldos, lo que lleva a la necesidad de generar criterios más compartidos para esas prácticas. Y por último, la justicia en la participación en las ganancias obtuvo un 70%, que sin bien es bajo en relación a otras variables muestra una leve mejora respecto de años anteriores.
“Los resultados del Ranking Mundial 2025 reflejan que las mejores organizaciones no solo priorizan la inclusión y la seguridad, sino que también hacen sentir a cada persona bienvenida desde el primer día. Estos valores son fundamentales para construir culturas laborales donde las personas puedan desarrollarse con confianza y autenticidad”, señaló Carlos Alustiza, CEO de Great Place To Work Argentina.
En ese sentido, Alustiza agregó: “Identificar los puntos de mejora, como la equidad en las promociones y la participación en las ganancias, es clave para avanzar hacia una cultura más justa. En Great Place To Work Argentina creemos que el reconocimiento y la transparencia son pilares esenciales para fortalecer el vínculo entre las personas y las organizaciones”.
