Ranking Great Place to Work: cuáles son los mejores lugares para trabajar del mundo

Hilton, DHL Express y Cisco son las mejores empresas para trabajar en el mundo. Los resultados surgen de la opinión de más de 9 millones de empleados, en la encuesta de clima más representativa a nivel global.

Great Place to Work® , autoridad mundial en cultura organizacional, dio a conocer, este jueves 13 de noviembre, el ranking de Los Mejores Lugares para Trabajar™ del Mundo 2025 , que se elaboró a partir de de las opinión de más de 9 millones de empleados alrededor de los 5 continentes, incluyendo a más de 120 países.

El primer lugar quedó en manos de Hilton , que había triunfado también en 2023 y quedado en la segunda posición el año pasado. El segundo lugar este año lo ocupó DHL Express , que justamente en 2024 había salido primera. Por su parte, en el tercer puesto se ubicó la tecnológica Cisco , que había ocupado el cuarto lugar en 2024.

La lista de las 10 mejores del mundo se completa con Accenture, Marriott International, AbbVie, TP, Stryker, Salesforce y MetLife. Las 4 primeras del ranking tienen presencia en Argentina, mientras que 14 de las 25 que integran la lista completa cuentan con operaciones en el país. Ellas son: Hilton, DHL Express, Cisco, Accenture, AbbVie, TP, Salesforce, MetLife, Siemens, Experia, Allianz, Dow, SC Johnson e Hilti.

Para poder participar en este ranking las empresas deben ser identificadas como empleadores globales sobresalientes . Eso se logra apareciendo en al menos cinco listas de Mejores Lugares para Trabajar en Asia, Europa, América Latina, África, América del Norte o Australia durante 2024 y/o principios de 2025. A su vez, deben contar con un mínimo de 5.000 colaboradores en todo el mundo y un 40% (o 5.000) de esos empleados ubicados fuera del país de la sede central.

Como cada año, más allá del ranking final, el análisis de los datos que surgen de estas más de 9 millones de respuestas permiten obtener algunas conclusiones de valor hacia el futuro.

En ese sentido, algunas de las sentencias que obtuvieron porcentajes más altos de favorabilidad fueron las vinculadas a inclusión y diversidad (en especial sexual) y a la seguridad en el trabajo, ambas con el 96%.

También la equidad racial, con un 95% estuvo entre los puntos más altos de las compañías del ranking, mientras que la equidad de género y la experiencia de incorporación se destacaron con un 94% de respuestas favorables.

Por el contrario, las que obtuvieron puntajes más bajos (dentro de las mejores, claro) fueron las sentencias relativas a “beneficios especiales” y "percepción de justicia/favoritismos", con un 81% y 78% respectivamente.

El 75% de favorabilidad fue para las sentencias de justicia en los ascensos y los sueldos, lo que lleva a la necesidad de generar criterios más compartidos para esas prácticas. Y por último, la justicia en la participación en las ganancias obtuvo un 70%, que sin bien es bajo en relación a otras variables muestra una leve mejora respecto de años anteriores.

“Los resultados del Ranking Mundial 2025 reflejan que las mejores organizaciones no solo priorizan la inclusión y la seguridad, sino que también hacen sentir a cada persona bienvenida desde el primer día. Estos valores son fundamentales para construir culturas laborales donde las personas puedan desarrollarse con confianza y autenticidad”, señaló Carlos Alustiza, CEO de Great Place To Work Argentina.

En ese sentido, Alustiza agregó: “Identificar los puntos de mejora, como la equidad en las promociones y la participación en las ganancias, es clave para avanzar hacia una cultura más justa. En Great Place To Work Argentina creemos que el reconocimiento y la transparencia son pilares esenciales para fortalecer el vínculo entre las personas y las organizaciones”.