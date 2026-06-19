Ranking de startups argentinas: las empresas más innovadoras del ecosistema local

Desde biotecnología aplicada a la industria textil hasta satélites de observación terrestre, el ecosistema emprendedor consolida una nueva generación de startups.

El ecosistema emprendedor argentino tiene muchísimo para ofrecer. Actualmente, conviven compañías de base científica, desarrollos en inteligencia artificial aplicada, innovaciones en bioeconomía, entre muchas otras. El nuevo mapa local está dominado por diversas empresas con ambición global. En este contexto, estas son algunas de las empresas más innovadoras del país.

Satellogic es una de las compañías tecnológicas argentinas con mayor proyección global en el segmento de observación terrestre. Fundada en 2010 por Emiliano Kargieman, la empresa desarrolló y opera una constelación propia de microsatélites que permite obtener imágenes de alta resolución de la Tierra en tiempo casi real.

Su modelo de negocio se basa en la provisión de datos geoespaciales para gobiernos, empresas energéticas, agroindustriales y sectores estratégicos. Con oficinas en distintos países y capacidades industriales distribuidas, la firma logró posicionarse como uno de los pocos casos de deep tech argentino con escala global, compitiendo en un mercado altamente concentrado.

Kilimo fue creada por Julián Tello y Esteban Giussani y se especializa en el uso de inteligencia artificial aplicada a la gestión eficiente del agua en la agricultura. Su plataforma permite optimizar sistemas de riego, reduciendo el consumo hídrico sin afectar la productividad de los cultivos.

La empresa trabaja con productores agrícolas y grandes corporaciones en contextos de estrés hídrico creciente, y desarrolló un modelo de negocio basado en la cuantificación del “ahorro de agua”, lo que abre la puerta a mecanismos de financiamiento climático y mercados de impacto ambiental.

Tomorrow Foods

Tomorrow Foods fue fundada por Agustín Belloso y Guillermo Daniel Lentini, junto con un equipo de cofundadores provenientes del sector agroindustrial. La compañía desarrolla soluciones de proteínas vegetales e ingredientes funcionales destinados a la industria alimentaria global.

Su objetivo es acelerar la transición hacia sistemas alimentarios más sostenibles mediante el reemplazo parcial de proteínas animales en productos industriales. La empresa trabaja en el diseño de formulaciones escalables para grandes compañías de alimentos, con foco en eficiencia productiva y reducción del impacto ambiental.

Mycorium Biotech

Mycorium Biotech fue fundada en 2022 por Agustín Schiavio, junto con Diana Romanini, María Rocío Meini y Adriana Clementz. La startup desarrolla biomateriales a partir de hongos y residuos orgánicos, con el objetivo de producir alternativas al cuero y otros materiales industriales de origen fósil.

Su tecnología se basa en el cultivo de micelio, que permite generar materiales biodegradables con aplicaciones en la industria de la moda, el packaging y otros sectores manufactureros. La empresa forma parte de la nueva ola de biofabricación orientada a economía circular.

Giraffe Bio

Giraffe Bio fue creada por un equipo de científicos y emprendedores liderado por especialistas en biotecnología aplicada, con foco en soluciones para la industria minera y energética. La compañía trabaja en el desarrollo de biomoléculas diseñadas mediante biología sintética e inteligencia artificial.

Su propuesta apunta a mejorar los procesos de extracción de minerales críticos como litio y cobre, clave para la transición energética global. El concepto de “biomining” que impulsa busca reducir el impacto ambiental de la minería tradicional mediante soluciones biológicas más eficientes.

Unibaio

Unibaio fue fundada por Matías Figliozzi, junto a Claudia Catalogue y Vera Álvarez. La empresa desarrolla nanopartículas de origen natural que mejoran la eficacia de agroquímicos, permitiendo reducir su uso y aumentar la absorción en los cultivos.

Su tecnología se basa en microvehículos biodegradables que encapsulan principios activos y optimizan su liberación. La compañía ya trabaja con actores del sector agroindustrial y forma parte del ecosistema de agtech de base científica con foco en sustentabilidad y eficiencia productiva.

Migma

Migma fue fundada por Sofía García Franco, Carlos García y Tomás Benavidez en Mendoza. La startup utiliza inteligencia artificial para diseñar mezclas personalizadas de antioxidantes destinados a prolongar la vida útil de productos en distintas industrias.

Su tecnología se aplica en sectores como alimentos, cosmética, nutrición animal y lubricantes, donde la oxidación representa un problema central. A través de modelos predictivos, la empresa busca optimizar formulaciones químicas de manera automatizada.

SphereBio

SphereBio fue fundada por un equipo de científicos especializados en bioinformática y oncología de precisión. La compañía desarrolla soluciones para el análisis personalizado de tumores y la optimización de tratamientos oncológicos.

Su enfoque se basa en la integración de datos biológicos complejos para avanzar hacia una medicina más personalizada. La empresa se inscribe en la tendencia global de healthtech orientada a la precisión diagnóstica y terapéutica.

Protiva

Protiva es una startup en etapa temprana que busca revolucionar la industria textil. Fundada por el ingeniero textil Gonzalo Pulka y el biólogo Esteban Silva, apunta a reemplazar los colorantes tradicionales, altamente dependientes de derivados petroquímicos, por alternativas producidas mediante microorganismos.

El proceso que impulsa la compañía es completamente libre de combustibles fósiles y se basa en la utilización de bacterias que, a través de fermentación controlada, generan pigmentos naturales aplicables a la industria textil. Este enfoque no solo busca reducir de manera significativa la huella ambiental del sector, sino también eliminar la dependencia de insumos químicos tóxicos utilizados en los procesos de teñido convencionales.

Nideport

Nideport es una startup climate tech fundada por Juan Núñez y Tomás Gutiérrez, orientada al desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza para la restauración de ecosistemas degradados y la generación de créditos de carbono de alta integridad. La compañía surgió a fines de 2019 a partir de una iniciativa de un grupo de emprendedores con vínculos previos en negocios y tecnología, que identificaron en el mercado voluntario de carbono una oportunidad para convertir la restauración ambiental en un modelo económico escalable.

Nideport desarrolla proyectos de restauración forestal a gran escala, particularmente en la Selva Paranaense en Misiones. El modelo de negocio se apoya en la emisión y comercialización de créditos de carbono verificados bajo estándares internacionales con calificaciones de alto nivel en métricas de integridad ambiental. Estos créditos son adquiridos por empresas que buscan compensar emisiones en el marco de estrategias ESG o de transición climática.

El conjunto de estas compañías evidencia un cambio estructural en el perfil de la innovación argentina. El peso creciente de la biotecnología, la inteligencia artificial y la ciencia aplicada marca un desplazamiento hacia desarrollosde mayor complejidad. En ese contexto, la Argentina se posiciona como un polo relevante en la región para startups de todo tipo.