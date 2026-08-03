De cosmética verde a medios de pago: cuáles son las cinco startups que Endeavor sumó a su programa de crecimiento

La organización global lanzó una nueva edición del ScaleUp Program, iniciativa que acompaña a compañías que ya validaron sus modelos de negocio y buscan acelerar su expansión en la región.

Endeavor incorporó cinco nuevas startups a su ScaleUp Program , una iniciativa destinada a compañías tecnológicas que ya atravesaron la etapa de validación de sus modelos de negocio y se encuentran en condiciones de afrontar una nueva fase de crecimiento, con especial foco en la expansión regional.

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Las seleccionadas para esta edición son Bioeutectics, El Dorado, Galo AI, Maslow y Rebill , cinco compañías que operan en sectores muy diferentes, desde la química verde y los pagos digitales hasta la inteligencia artificial aplicada a las ventas y las plataformas de beneficios corporativos.

El programa apunta a acompañar a empresas con potencial para convertirse en compañías de alto impacto mediante acceso a mentores, referentes empresariales y conexiones con el ecosistema de capital e innovación.

Desde su lanzamiento, ScaleUp acompañó a 166 emprendedores de 81 compañías en 16 países , que en conjunto consiguieron levantar más de u$s355 millones de capital y generaron 5.029 puestos de trabajo .

La nueva edición cuenta con el apoyo de UBS Wealth Management LatAm, KPMG Argentina y ABECEB , que aportan experiencia y conexiones con los ecosistemas empresarial y financiero.

Química sustentable y finanzas

Entre las compañías seleccionadas aparece Bioeutectics, una startup de química verde fundada por Tomás Silicaro, María Fernanda Silva y Federico JV Gomez, que desarrolla ingredientes y solventes eutécticos naturales, conocidos como NADES, destinados a reemplazar o reducir el uso de petroquímicos convencionales.

La tecnología de Bioeutectics encuentra aplicaciones en industrias como cuidado personal, cosmética, nutracéutica y agrotech.

Uno de sus diferenciales consiste en la posibilidad de combinar hasta una decena de materias primas dentro de un mismo sistema, una característica que, según la compañía, dificulta la replicación de sus productos.

Con operaciones principalmente desde Tulsa, Estados Unidos, además de Argentina, la empresa cuenta actualmente con 14 productos aprobados y 11 patentes presentadas.

Entre sus desarrollos figura un ácido hialurónico cuyo rendimiento puede multiplicar por ocho al de las alternativas tradicionales y un solvente capaz de disolver completamente nylon para facilitar su reciclaje.

Bioeutectics ya consiguió levantar u$s5 millones de capital, en una trayectoria que ahora busca profundizar con el acompañamiento de Endeavor.

La segunda integrante de la nueva camada es El Dorado, fintech fundada por Guillermo Goncalvez, Juan Andreu y Carlos Fontes, que nació a partir de una problemática especialmente extendida entre los migrantes latinoamericanos: la necesidad de enviar dinero a sus países de origen y superar las dificultades que todavía existen para mover fondos entre distintos mercados.

La compañía desarrolló una aplicación que permite a usuarios de 12 países enviar, recibir y ahorrar en dólares digitales, principalmente USDT y USDC, conectados con más de 70 métodos de pago locales.

El proyecto tuvo además una trayectoria internacional desde sus primeros pasos: El Dorado fue el primer equipo venezolano en ingresar a la aceleradora Berkeley SkyDeck.

Más recientemente, la startup cerró una Serie A de u$s9 millones, liderada por Paradigm, con participación de Coinbase Ventures y Verda Ventures.

Ahora la compañía busca ampliar ese negocio hacia el segmento corporativo mediante El Dorado Empresas, una plataforma orientada a pagos internacionales B2B.

Ventas con IA y beneficios corporativos

La inteligencia artificial aplicada a las ventas es el terreno en el que se mueve Galo AI, fundada por Tomás Iakub, Benjamin Korach y Franco Pesce.

La startup convirtió a WhatsApp en una herramienta de ventas y operaciones para distribuidoras, mayoristas y empresas de consumo masivo de América Latina.

Su plataforma automatiza la recepción de pedidos, puede administrar catálogos de más de 40.000 productos y cargar las órdenes directamente en los sistemas internos de sus clientes.

A esto suma herramientas de inteligencia comercial que permiten detectar patrones de compra y ofrecer información a las compañías y sus equipos de ventas para mejorar la conversión y la recurrencia.

Fundada en 2025, Galo AI logró una rápida expansión geográfica: apenas nueve meses después de su lanzamiento ya operaba en Argentina, México, Colombia y Uruguay. La compañía cuenta con el respaldo de inversores como Latitud Ventures y Kuiper VC, entre otros fondos.

Otra de las seleccionadas es Maslow, fundada por Matías Botbol, Diego Boryszanski y Ricardo Migoya, una plataforma orientada a que las empresas puedan premiar, motivar y fidelizar a empleados, clientes y socios comerciales.

La herramienta reúne en un mismo sistema beneficios, incentivos, programas de puntos, reconocimiento y promociones, con un catálogo que supera los 4.200 beneficios en más de 25 países.

La compañía plantea además una implementación rápida, que puede completarse en cuestión de días.

Actualmente más de 200 empresas y 3 millones de usuarios utilizan la plataforma. Entre sus clientes aparecen compañías y organizaciones como Swiss Medical, Boca Juniors, HP, TikTok, Edenor y Cashea.

Fundada en 2022, Maslow levantó hasta el momento u$s1,3 millones de inversores ángeles y fondos de venture capital. Su incorporación a ScaleUp apunta a acompañar una etapa en la que el desafío pasa por profundizar su crecimiento y ampliar su presencia internacional.

Medios de pago de alcance regional

La quinta compañía seleccionada es Rebill, fundada por Nahuel Candia, Ariel Díaz Ailán, Rubén Maier Enzler y Francisco León, que desarrolla infraestructura de pagos para empresas que buscan operar en distintos mercados de América.

La startup nació en 2020 con el objetivo de simplificar los cobros internacionales y permitir que una compañía pueda comenzar a operar en nuevos mercados sin tener que constituir una sociedad en cada país.

Su infraestructura permite aceptar tarjetas, transferencias, cuotas y suscripciones, además de ofrecer liquidaciones locales o hacia distintos destinos internacionales. Actualmente opera en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Estados Unidos.

La compañía fue seleccionada por Start-Up Chile en 2021 y posteriormente pasó por Y Combinator, una de las aceleradoras más reconocidas del ecosistema tecnológico global, donde fue entrevistada y acompañada por Michael Seibel, ex CEO de la aceleradora y cofundador de Twitch.

Rebill consiguió levantar más de u$s4 millones de inversores como Tiger Global, SV Angel, Soma Capital y Magma Partners, además de recibir el respaldo de referentes de la industria tecnológica como Guillermo Rauch, fundador de Vercel, y Arash Ferdowsi, cofundador de Dropbox.

Con estas cinco incorporaciones, Endeavor vuelve a poner el foco en compañías que ya atravesaron la primera etapa de construcción de sus negocios y ahora enfrentan el desafío de escalar, internacionalizarse y consolidar modelos capaces de competir en mercados regionales.

El denominador común de la nueva generación no está tanto en las industrias en las que operan sino en la posibilidad de utilizar tecnología para resolver problemas concretos a escala.

Desde nuevos materiales para reducir el uso de petroquímicos hasta pagos transfronterizos, automatización comercial con IA y herramientas para gestionar beneficios corporativos, Bioeutectics, El Dorado, Galo AI, Maslow y Rebill llegan al programa con negocios ya en marcha y con la mira puesta en conseguir recursos para escalar hacia la siguiente etapa de crecimiento.