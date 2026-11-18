La joya del Manchester United que se fue libre sin debutar, suma un millón de seguidores y está cerca del Real Madrid + Agregar ámbito en









Se trata de JJ Gabriel, jugador de 16 años inglés que se hizo viral en redes sociales por sus increíbles jugadas y que ya demuestra un gran potencial a futuro, aunque se marchó de los Diablos Rojos y está cerca de firmar con uno de los clubes más grandes del mundo.

JJ Gabriel, la joya del Manchester que se irá libre y está cerca del Real Madrid. Manchester United

JJ Gabriel cumplió 16 años el pasado 6 de octubre, aunque ya es viral en redes sociales. Sin debutar aún en la primera división del fútbol profesional, subió este miércoles un video despidiéndose del Manchester United, club del que se irá en condición de libre tras negar la firma de su primer contrato.

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A pesar de que los hinchas tan solo pudieron ver los mejores momentos de él en videos recopilatorios, encendía una llama distinta en la gente de Old Trafford cuando se lo mencionaba. Sin ir más lejos, varios portales ingleses tildan al juvenil de ser uno de los prospectos más grandes para quedarse con el Balón de Oro en el futuro, y hasta él mismo lo hace notar en redes sociales.

El entrenamiento de JJ Gabriel. @jjnr10 Como último movimiento polémico antes de irse del club, publicó un video despidiéndose como si fuera una leyenda de la institución, a la cual llegó siendo un niño y se va siendo un adolescente. “Querido Manchester United, llegué en 2020 siendo un niño de 10 años con grandes sueños. Aquí crecí como jugador y como persona. Desde marcar en Old Trafford hasta recibir el Premio Jimmy Murphy”, comenzó Gabriel.

“Me brindaron momentos que siempre atesoraré. A todos los entrenadores y a todos los miembros del personal, a mis compañeros de equipo y a todos los que me apoyaron, gracias por creer en mí y ayudarme a crecer. Al comenzar esta nueva etapa, el Manchester United siempre formará parte de mi historia. Gracias por todo, JJ.”, finalizó la locución en la pieza audiovisual que publicó en sus redes sociales, la cual ya cuenta con 9 millones de visitas y 500.000 likes.

View this post on Instagram El video de despedida de JJ Gabriel. Ese tal Premio Jimmy Murphy que mencionó en el video se trata del reconocimiento individual que otorga el equipo de Manchester al mejor jugador joven de la temporada, el cual suelen ganar futbolistas con, por lo menos, 18 años que están en la cantera. Uno de los casos que más retumbó en Argentina fue cuando lo ganó Alejandro Garnacho a esa edad, por su rendimiento entre 2021 y 2022. En cambio, JJ lo obtuvo con 15 años, siendo el más chico de la historia.

A qué club está por ir JJ Gabriel, la joya del Manchester United Luego de optar por quedarse libre a partir de diciembre, los rumores que circulan en Inglaterra indican que JJ está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Real Madrid. En la actual temporada de los Blancos con José Mourinho, los jóvenes no están teniendo los minutos que desearían, aunque el juvenil inglés intentará ganarse un lugar en la primera división. JJ Gabriel, la próxima joya del fútbol mundial. Según se pudo constatar, equipos como el París Saint-Germain, el Manchester City o el Barcelona intentaron seducirlo, pero finalmente el Merengue fue el que más lo tentó. Aun así, la definición se publicará en los próximos días y el inicio de su carrera profesional dejará de ser una incógnita.