Carla Antonella Rodríguez, la mujer que desafió un mito de 80 años y abrió un nuevo camino para la minería argentina

La primera mujer trans en trabajar en una mina subterránea de carbón en Argentina repasó su historia en un encuentro de WIM y dejó un potente mensaje sobre inclusión, diversidad y transformación en la industria minera. La historia que inspiró la crónica "La reina del carbón" y la película Miss Carbón.

Carla Antonella Rodríguez, la primera mujer trans en trabajar en una mina de carbón en Argentina, contó cómo desafió prejuicios históricos y qué cambios aún necesita la minería para ser más inclusiva.

La mujer que desafió un mito de 80 años y abrió un nuevo camino para la minería argentina: Carla Antonella Rodríguez. Fue la primera mujer trans en trabajar en el interior de una mina de carbón en el país. Su historia, que inspiró la crónica "La reina del carbón" de Revista Anfibia y luego la película Miss Carbón, excede el relato de una conquista personal. Es también la historia de cómo una transformación individual terminó cuestionando prácticas, prejuicios y estructuras que parecían inamovibles dentro de una de las industrias más masculinizadas del país presenció la charla que brindó en el encuentro "Voces en Red", organizado por WIM Argentina , donde repasó un recorrido atravesado por la perseverancia . Energy Report el trabajo y la convicción de que la inclusión sólo es posible cuando deja de ser un discurso para convertirse en una práctica cotidiana.

No hizo falta que levantara la voz ni que apelara a grandes definiciones para captar la atención del auditorio. Sentada frente a Solange Grandjean , asesora del Comité de Género, Diversidad e Inclusión de WIM, Carla Rodríguez comenzó a responder preguntas con la misma serenidad con la que, desde hace quince años, enfrenta cada jornada laboral en el interior de una mina de carbón en Río Turbio.

A medida que avanzaba la conversación, el silencio en el SUM del Banco San Juan, en Puerto Madero, se volvió casi absoluto. La historia que estaba contando muchos ya la conocían de manera fragmentaria; otros la habían visto recientemente llevada al cine en Miss Carbón. Pero escucharla en primera persona tenía otra dimensión.

Su testimonio fue uno de los momentos más significativos de "Voces en Red" , el encuentro con el que celebró el Día Internacional de la Mujer en la Minería y su sexto aniversario institucional. La jornada también sirvió para lanzar oficialmente el programa "Califica Buenas Prácticas (BP) WIM Argentina" , una iniciativa destinada a acompañar a empresas mineras, contratistas y proveedores en la implementación de sistemas de gestión de equidad de género e inclusión laboral. En un evento atravesado por conceptos como gobernanza, transformación organizacional y diversidad, la experiencia de Carla terminó poniendo rostro a esas discusiones. Detrás de cada política de inclusión, recordó implícitamente su historia, siempre existe alguien que antes tuvo que abrir un camino donde no lo había.

Carla Rodríguez compartió su historia en "Voces en Red", el encuentro de WIM Argentina donde relató cómo logró convertirse en la primera mujer trans en trabajar en el interior de una mina de carbón del país.

Su nombre comenzó a hacerse conocido en todo el país a partir de la publicación, en 2019, de la crónica "La reina del carbón" , escrita por Erika Halvorsen para Anfibia. Aquel texto reconstruyó la historia de una joven de Río Turbio que había logrado romper una de las barreras más antiguas de la minería argentina: convertirse en la primera mujer trans en trabajar en el interior de una mina de carbón, en una comunidad donde durante décadas sobrevivió la creencia de que la presencia femenina bajo tierra traía mala suerte y podía provocar derrumbes. Esa crónica se transformó años después en el punto de partida del guion de Miss Carbón , la película dirigida por Agustina Macri y protagonizada por Lux Pascal y Luciano Cáceres , que llevó su historia a la pantalla grande.

Sin embargo, durante la charla organizada por WIM, Carla pareció interesada en correr el foco de esa repercusión. Más que detenerse en el reconocimiento público o en la película, eligió hablar del recorrido que hubo antes: de las dificultades para acceder a un empleo formal, de los prejuicios con los que convivió dentro de la industria y, sobre todo, del trabajo silencioso que implicó construir confianza entre compañeros que nunca habían compartido un espacio laboral con una mujer trans.

"Nunca pensé que mi vida podía ser tan importante", confesó en uno de los pasajes de la conversación. La frase sonó sincera, casi incómoda para quien, pese a haberse convertido en un símbolo de inclusión, sigue definiéndose antes que nada como trabajadora minera.

La minera Carla Rodríguez y la actriz Lux Pascal, quien representó la historia de Miss Carbón en el cine. Gentileza LOA

Un pueblo construido alrededor del carbón

Para comprender la dimensión de lo que significó su ingreso a la mina es necesario volver a Río Turbio, una ciudad cuya historia está íntimamente ligada a la explotación carbonífera. Allí, durante generaciones, el trabajo en el yacimiento fue mucho más que una actividad económica: moldeó la identidad del pueblo, organizó la vida cotidiana y definió buena parte de las expectativas de quienes crecían en la cuenca.

En ese contexto también sobrevivían tradiciones y creencias que, con el paso de los años, terminaron consolidándose como verdades incuestionables. Una de ellas sostenía que las mujeres no debían ingresar al interior de la mina porque su presencia podía provocar accidentes o derrumbes. La excepción ocurría una sola vez al año, durante la celebración de Santa Bárbara, patrona de los mineros, cuando familiares y visitantes recorrían las galerías sin que, curiosamente, ocurriera ninguna tragedia.

Carla recordó ese contraste con una mezcla de ironía y lucidez. "Las mujeres podían entrar solamente el Día de Santa Bárbara. Ese día no pasaba nada, no había derrumbes. Era el único día permitido", comentó, dejando en evidencia el carácter arbitrario de una prohibición que durante décadas condicionó el acceso de las mujeres a los puestos mejor remunerados de la actividad.

Antes de la Ley de Identidad de Género, Carla debió presentarse como hombre para acceder a un empleo en YCRT, una decisión que definió como "hackear el sistema" para poder sobrevivir. Gentileza DiarioAr

Lejos de tratarse de una norma escrita, aquel límite respondía a una construcción cultural profundamente arraigada. La minería había sido pensada históricamente como un ámbito masculino y las propias estructuras laborales reproducían esa lógica. "La minería siempre fue creada por hombres para hombres", resumió Carla durante la entrevista.

Ese escenario explicaría, años después, una de las decisiones más difíciles de su vida.

"Hackeé el sistema porque necesitaba sobrevivir"

Cuando Carla Rodríguez decidió presentarse a una convocatoria para ingresar a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), sabía que el desafío no consistía únicamente en conseguir un empleo. En aquellos años todavía no existía la Ley de Identidad de Género y las posibilidades de que una mujer trans accediera a un trabajo formal, mucho menos en una empresa minera, eran prácticamente nulas.

"Si una mujer trans llegaba en 2011 a pedir trabajo a una empresa minera, con una identidad que no coincidía con el DNI, era obvio que iba a ser excluida. El sistema ya estaba preparado para eso", recordó durante la entrevista. Por eso, cuando le preguntan cómo logró ingresar, evita cualquier relato épico. No habla de valentía ni de heroísmo. Habla, simplemente, de supervivencia. "Tuve que hackear el sistema", resumió.

La expresión, que repitió más de una vez durante la conversación, sintetiza una decisión que hoy puede parecer extrema, pero que entonces era la única alternativa que encontraba para acceder a una oportunidad laboral. Se presentó vestida como hombre, atravesó las entrevistas de selección y consiguió el puesto. Lo hizo porque entendía que, de otro modo, la puerta ni siquiera llegaría a abrirse.

"No me quedó otra. Tenía que sobrevivir y vivir". "No me quedó otra. Tenía que sobrevivir y vivir".

La frase adquiere una dimensión distinta cuando se la ubica en el contexto de aquellos años. Antes de la sanción de la Ley de Identidad de Género, las personas trans enfrentaban enormes dificultades para acceder al empleo formal, situación que las empujaba, en muchos casos, hacia condiciones de extrema vulnerabilidad. Para Carla, ingresar a YCRT significaba mucho más que conseguir un sueldo. Era la posibilidad de construir un proyecto de vida, acceder a derechos laborales y romper con un destino que parecía escrito de antemano.

Sin embargo, atravesar el portón de ingreso no implicó dejar atrás los obstáculos. En muchos aspectos, fue apenas el comienzo.

Construir un lugar en una industria que nunca había pensado en ella

La minería suele definirse como una actividad exigente desde el punto de vista físico, técnico y operativo. Pero también es una industria atravesada por una cultura que durante décadas fue construida casi exclusivamente por y para hombres. Carla se incorporó a ese mundo cuando todavía eran escasas las mujeres que ocupaban tareas operativas y prácticamente inexistente cualquier conversación sobre diversidad de género.

"Fue difícil. Había una masculinidad muy arraigada, una estructura patriarcal muy fuerte", recordó.

Sin dramatizar lo vivido, reconoció que atravesó situaciones de hostigamiento, prejuicios y violencia psicológica. Eran expresiones de una cultura que no encontraba herramientas para comprender aquello que escapaba de los modelos tradicionales. "He vivido todo lo que el sistema y el patriarcado pueden hacer con una persona indefensa en esa situación", comentó ante un auditorio repleto.

Sin embargo, al reconstruir aquellos años, Carla evita instalarse en el lugar de la víctima. Su relato está atravesado por otra idea: la de haber elegido permanecer para intentar transformar esa realidad desde adentro. "Lo sobreviví y seguí transformando desde adentro", explicó.

Durante años desafió prejuicios históricos de la minería argentina, una actividad donde persistía el mito de que la presencia de mujeres bajo tierra traía mala suerte. Gentileza El País

En ese proceso, asegura, comprendió que el cambio difícilmente llegaría a partir de la confrontación permanente. La estrategia fue otra: construir legitimidad a través del trabajo cotidiano. "Si un hombre venía y trabajaba, yo trabajaba el doble. No era para demostrar que era mejor. Era para decir que las oportunidades tenían que ser iguales para todos".

La frase refleja una convicción que atravesó toda la charla: la capacidad para desempeñar una tarea no depende del género. "No existe género en el trabajo. Las capacidades las tenemos todos", expresó.

Con el paso del tiempo, esa forma de entender el trabajo fue modificando la mirada de muchos de sus compañeros. El reconocimiento no llegó por discursos ni por campañas de sensibilización, sino por la experiencia compartida dentro de la mina, donde el cumplimiento de las tareas, la confianza y el compromiso terminan construyéndose día a día.

La Ley de Identidad de Género: volver a nacer

En 2012, la sanción de la Ley de Identidad de Género marcó un punto de inflexión en la vida de Carla y de miles de personas en todo el país. Al recordarlo, su voz cambió. "Fue hermoso. Era algo que esperábamos. No podíamos seguir viviendo en democracia sin identidad".

Para ella, aquella ley no fue únicamente una conquista jurídica. Fue una reparación. "Me devolvió la vida. Volví a nacer. Volví a sentirme una persona"

Durante la entrevista insistió en que ese derecho no fue un regalo del Estado, sino el resultado de décadas de lucha de referentes históricos del colectivo travesti-trans. "Fue gracias a muchas luchadoras que pusieron el cuerpo para cambiar las cosas", afirmó.

Con la posibilidad de realizar el cambio registral, Carla pudo, finalmente, llevar en su documento el nombre con el que siempre se había reconocido. Sin embargo, la alegría inicial pronto se encontró con una nueva dificultad.

Tras obtener el reconocimiento legal de su identidad en 2012, enfrentó nuevos episodios de discriminación hasta lograr regresar al interior de la mina, donde continuó desempeñando sus tareas. Gentileza El País

La empresa donde trabajaba no sabía cómo gestionar esa situación. Paradójicamente, la identidad que la ley le reconocía comenzaba a convertirse en un problema dentro del ámbito laboral. "Ahí empezaron a decirme que no podía estar ahí".

Hasta ese momento había trabajado en el interior de la mina sin objeciones. Pero, una vez realizado el cambio registral, comenzaron los cuestionamientos. "Me decían: ahora sos mujer, no podés estar acá".

La contradicción era evidente. Durante años había desempeñado exactamente las mismas tareas, con las mismas responsabilidades y el mismo rendimiento. Lo único que había cambiado era que el Estado, finalmente, reconocía su identidad. "Eran tiempos en los que no había información. No llegaba nada al territorio y mucho menos a una empresa tan masculinizada", recordó.

Aquella falta de herramientas generó respuestas improvisadas, resistencias internas y situaciones que hoy resultarían difíciles de imaginar. Carla explicó que incluso encontró más rechazo en algunos espacios ocupados por mujeres que entre muchos de sus compañeros varones, precisamente porque el peso de la cultura patriarcal también atravesaba esos ámbitos. "Recibí más rechazo del ámbito feminizado que del masculinizado", contó con absoluta honestidad, evitando cualquier generalización.

Frente a ese escenario, volvió a elegir el mismo camino que había tomado al ingresar a la empresa: resistir.

"Inicié un reclamo genuino, pero permanecí. Volví a mi lugar de trabajo como pude, con las herramientas que tenía en ese momento". Esa decisión terminaría siendo determinante no sólo para su historia personal, sino también para la de muchas otras mujeres que llegarían después.

El momento en que una ley cambió su vida, pero no terminó con la discriminación

La sanción de la Ley de Identidad de Género, en 2012, marcó un antes y un después para Carla Rodríguez. Después de años de vivir con una identidad que el Estado no reconocía, por fin pudo hacer el cambio registral y llevar en su DNI el nombre con el que siempre se había identificado. Para ella no fue un trámite administrativo, sino la posibilidad de existir plenamente.

"Fue hermoso, porque era algo que se esperaba. No podíamos seguir viviendo en democracia sin identidad", recordó durante la charla organizada por WIM Argentina. "Fue gracias a muchas luchadoras y referentes históricas que pusieron el cuerpo para cambiar las cosas. Me devolvió la vida, volví a nacer, volví a sentirme una persona".

Gentileza El País

La emoción de aquellas palabras contrastó con la realidad que encontró apenas intentó ejercer ese derecho dentro de su lugar de trabajo. Porque si la ley había avanzado, la cultura organizacional todavía seguía atrapada en viejos prejuicios.

Hasta ese momento había logrado permanecer en el interior de mina porque su documentación todavía reflejaba un nombre masculino. Pero cuando actualizó su identidad comenzó una nueva batalla. "Ahí me empezaron a hostigar. Era una violencia sistemática, psicológica. Me decían: 'No podés estar acá'", rememoró con entereza.

Paradójicamente, el rechazo no provenía únicamente de sus compañeros varones. Carla sorprendió al auditorio al contar que muchas de las mayores resistencias llegaron desde espacios ocupados por otras mujeres. "Recibí más rechazo del ámbito feminizado que del masculinizado", dijo, y agregó: "Muchas mujeres también venían con una mirada patriarcal muy arraigada y no entendían qué estaba pasando. No tenían información".

La empresa encontró entonces una salida que, bajo la apariencia de una reorganización administrativa, escondía una decisión profundamente discriminatoria: la trasladaron a tareas de oficina. El argumento era simple y brutal: "Ahora sos mujer, no podés trabajar en interior de mina".

No importaba que llevara años desempeñando exactamente esa tarea. No importaba que hubiera demostrado capacidad, experiencia y conocimiento. Bastó con que su identidad fuera reconocida legalmente para que la quisieran sacar del lugar que había conquistado con esfuerzo.

La charla puso en primer plano cómo la perseverancia y el trabajo cotidiano pueden transformar culturas organizacionales históricamente masculinizadas y abrir camino a una mayor inclusión. Gentileza ArgentinaNexo

Fue entonces cuando comprendió que el problema ya no era individual. "Ahí hice el clic", contó. "No podía entender cómo una empresa intervenida por el Estado nacional, que tenía que aplicar las normas vigentes, podía actuar de esa manera", confesó.

En lugar de abandonar, eligió permanecer.

Comenzó un proceso de reclamos formales, conversaciones, intimaciones y resistencia cotidiana. No tenía manuales, tampoco protocolos específicos ni equipos especializados que la acompañaran. Había muy poca información sobre diversidad en ámbitos laborales, mucho menos en una empresa minera ubicada en el extremo sur del país. "Volví a mi lugar de trabajo como pude, con las herramientas que tenía en ese momento. Resistí".

La palabra apareció varias veces durante la entrevista y resume buena parte de esos años. Resistir significó soportar comentarios, explicar una y otra vez quién era, enfrentar prejuicios y sostener una presencia que incomodaba a una estructura acostumbrada a excluir.

Finalmente logró regresar al interior de mina. No porque alguien le hubiera concedido un privilegio. Simplemente porque no existía ninguna norma que justificara impedirle hacer un trabajo que ya sabía hacer.

Gentileza El País

Aquella victoria también aparece narrada en la crónica "La reina del carbón", publicada en 2019 por la Revista Anfibia y escrita por Erika Halvorsen, el texto que terminaría convirtiéndose en el punto de partida del guion de Miss Carbón. Allí se reconstruye cómo sus propios compañeros comenzaron a respaldar su regreso, convencidos de que Carla era una excelente trabajadora y de que la discriminación no tenía ningún fundamento.

La propia Carla evita presentar ese episodio como una revancha personal. Prefiere entenderlo como una oportunidad para demostrar que la diversidad no disminuye la productividad ni afecta el desempeño.

"En el trabajo no existe el género. Existen las capacidades." "En el trabajo no existe el género. Existen las capacidades."

Esa frase resume buena parte de su mirada. Nunca planteó que las mujeres o las personas trans debían ocupar determinados lugares por una cuestión simbólica. Lo que defendió siempre fue algo mucho más sencillo: que todas las personas tengan la posibilidad de demostrar lo que saben hacer.

Su permanencia durante 15 años en el interior de la mina terminó convirtiéndose en una evidencia imposible de discutir.

No hubo derrumbes.

No hubo mala suerte.

No se cumplió ninguna de las supersticiones que durante décadas justificaron la exclusión de las mujeres.

Lo único que se derrumbó fue un prejuicio que llevaba casi un siglo instalado en Río Turbio. Y, aunque el reconocimiento llegó mucho después, Carla sabe que esa batalla cotidiana abrió un camino que ya no tendría marcha atrás.

Porque cada vez que volvía a colocarse el casco y descendía cientos de metros bajo tierra, también estaba demostrando que las barreras culturales pueden empezar a romperse mucho antes de que cambien las leyes.