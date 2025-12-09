La modernización del mercado de capitales argentino: un motor para la economía real

La CNV impulsó una modernización histórica del mercado de capitales, con más de 100 resoluciones, desregulación, estándares internacionales y un foco central en transparencia e innovación.

El mercado de capitales argentino ha sufrido, en el pasado, la inestabilidad de nuestra moneda y la ausencia de inversores institucionales de largo plazo , así como también, en los últimos años, ha operado bajo cierto exceso reglamentario, falta de modernización y demoras innecesarias , limitando su potencial como verdadero catalizador del desarrollo nacional .

Asumir la presidencia de un organismo tan importante y prestigioso como es la Comisión Nacional de Valores (CNV) , es un honor, un desafío y una oportunidad para cambiar las cosas , más en mi caso, que provengo del sector privado .

Desde la CNV, nos propusimos impulsar una transformación a la altura del momento y que acompañe el reordenamiento macroeconómico que el Gobierno Nacional lleva a cabo. Necesitábamos un cambio de mentalidad , facilitarles los trámites a los emisores y una cierta desregulación , que favorezca el desarrollo del mercado, pero balanceada con la protección a los inversores . El correlato de una mayor libertad es que la misma trae aparejada una mayor responsabilidad de quien la ejerce .

Con esta premisa, con el lema “ regular todo lo que sea necesario, pero tan poco como sea posible ” y con una decisión firme de innovar el mercado de capitales para contribuir al crecimiento económico del país, trabajamos en agendas de corto, mediano y largo plazo . La agenda de corto plazo pasó por la modernización de la normativa , la normalización de las restricciones cambiarias en el mercado de capitales, en coordinación con el Ministerio de Economía y el Banco Central, la remoción de trabas y la simplificación de procesos ; mientras que la agenda de mediano y largo plazo tiene como eje central promover el desarrollo del mercado de capitales y seguir alineando la regulación a los estándares internacionales .

Trabajamos con un claro equilibrio entre innovación y tecnología , teniendo como eje la protección a los inversores , promoviendo la educación financiera y el desarrollo de un mercado de capitales transparente y accesible .

A poco de haber asumido, aceptamos el compromiso de convertirnos en regulador de los sujetos que actúan en el mundo cripto en nuestro país. Y contribuimos a que Argentina lograra superar la 4ta ronda de evaluación del GAFI, evitando la llamada “lista gris”.

Recuperamos puestos claves en la Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV-IOSCO), que nuestro país supo ocupar en el pasado. Y seguimos trabajando incesantemente, junto con otros organismos, para que la Argentina ingrese a la OCDE (OECD).

Ya llevamos sancionadas más de 100 resoluciones generales. Esto no es solo un hito cuantitativo, sino además un salto cualitativo en la historia del organismo. Para dimensionar el trabajo realizado, las más de cien resoluciones sancionadas por esta gestión representan, en menos de 2 años, aproximadamente el 10% de todas las resoluciones dictadas por la CNV desde su creación, en 1968 (hace ya 57 años).

Más allá de las cifras, lo verdaderamente relevante es el contenido de las regulaciones, que permiten fortalecer la transparencia y mejorar sustancialmente la eficiencia del mercado.

Quiero destacar las principales normas sancionadas, que aspiramos a que sean hitos de nuestra gestión. Entre ellas, sobresalen el relajamiento de las restricciones cambiarias; la regulación de la oferta privada mediante un mecanismo de puerto seguro (safe harbor); la regulación de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAVs); la creación del Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática; el Régimen de Tokenización; las flexibilizaciones para emisoras, fideicomisos financieros y fondos comunes de inversión; las mejoras en el financiamiento de las PYMEs; la incorporación de nuevos CEDEARs de activos virtuales, commodities e índices; los fondos del artículo 7 bis; y la simplificación y reordenamiento integral de la normativa de la CNV.

También quiero resaltar la aprobación del primer Fondo Común de Inversión Cerrado de real estate destinado al otorgamiento de créditos hipotecarios. Un paso histórico para canalizar el ahorro privado hacia la economía real, impulsar el acceso a la vivienda y promover el desarrollo del crédito hipotecario en Argentina.

Además, se destaca el retorno de los clubes de fútbol al mercado de capitales mediante la emisión de obligaciones negociables y el uso de fideicomisos financieros, algo que no ocurría desde los años 90.

El nuevo marco normativo del mercado de capitales genera un entorno más robusto, claro y dinámico, beneficiando a todos los actores del sistema y a la ciudadanía. Hemos logrado poner a nuestro país a la vanguardia regional en regulación de los temas más actuales.

Si miramos hacia atrás, hay un trabajo excepcional realizado para ubicar a la Argentina al frente de la modernización del mercado de capitales. Pero miramos hacia adelante convencidos de que estamos haciendo historia, marcando un antes y un después a través de la innovación y el prestigio que el país se merece.