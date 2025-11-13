Cuánto recaudó "El diablo viste a la moda" con la primera película y por qué fue un éxito de taquilla

Pocas películas lograron acertar tanto respecto al mundo de la moda como la película protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway "The Devil Wears Prada", o conocida en Argentina y Latinoamerica como " El Diablo Viste a la Moda ". No sólo se volvió un clásico que todos conocen, sino que se convirtió en un ícono del empoderamiento y liderazgo femenino dentro del mundo editorial.

Su éxito fue de tal magnitud que logró recaudar más de 300 millones de dólares a nivel mundial y se posicionó como la número 12, en 2006, dentro de la películas más taquilleras.

A casi 20 años de su estreno, finalmente se anunció la llegada de una segunda entrega , de la cual se tienen altas expectativas respecto a su producción, historia, y por sobre todo, se esperan atuendos únicos y un mensaje que se iguale al de la primera película.

La exitosa película es conocida mundialmente por casi todos por considerarse pionera en su estilo. No sólo te adentra al mundo editorial de la moda : te muestra las luces y las sombras dentro de una industria sumamente competitiva y hasta despiadada.

La misma Anna Wintour , Editora en Jefe de Vogue es la mujer en la que se inspiraría el personaje de Miranda Priestly, y reconoció que la película, a pesar de ser ficción, retrata muy bien el caos de la dinámica en algunas revistas de moda: “No siempre soy cálida y cariñosa . Lo que me gustó es que realmente mostró todo el trabajo duro que implica hacer la revista”, reconoció en una entrevista.

El Diablo Viste a la Moda recaudó 326.7 millones de dólares en 2006, y no sólo se considera un éxito taquillero, ya que continua siendo una elección recurrente dentro de algunas plataformas de streaming. Antes de la llegada de estos servicios, era transmitida por canales de televisión de forma recurrente ya que la mayoría de las veces, el que la encontraba decidía verla de nuevo.

Datos curiosos de la primera película

Cada rodaje tiene sucesos llamativos que por lo general, tardan en salir a la luz. En El Diablo Viste a la Moda, uno de esos datos curiosos es la participación de Meryl Streep y las condiciones que puso para aceptar el papel. La actriz reconoció que al principio consideró que la propuesta era insuficiente e incluso insultante. Reconoció que aprendió a defender el valor de su trabajo a una edad tardía y que tras su negativa, le ofrecieron un número más digno de una artista como Streep.

Ella participó activamente en la composición de su personaje: un ejemplo de ello fue la decisión de teñirse el pelo de blanco. Streep quedó fascinada con ese estilo ya que sintió que le daba cierta libertad, según lo declarado en entrevistas de años previos.

Y siguiendo con el personaje de Miranda Priestly, un dato quizá no muy conocido es que si bien la identidad del personaje se basó en Anna Wintour, Meryl Streep tomó a dos hombres como inspiración para crear el estilo de comunicación de Miranda: "La voz la tomé de Clint Eastwood, porque él jamás levanta el tono de su voz, pero tiene una forma de comunicar las cosas que lo convierte en la persona más poderosa de la sala. Pero no es gracioso: eso lo tomé de Mike Nichols. A veces, la observación más cruel, si se dice con un poco de ironía, termina siendo el consejo más efectivo, la corrección más memorable, porque todos pueden reírse, incluso quien recibe la crítica" confesó en una entrevista.

Y si se habla del otro gran personaje de la película, lo cierto es que Anne Hathaway casi queda afuera, ya que no era la primera opción para intrerpretar a Andrea Sachs. Entre las opciones de los productores estaban actices como Rachel McAdams, quien rechazó el papel más de una vez; Scarlett Johansson, Natalie Portman, Kate Hudson y Kirsten Dunst. La otra actriz que casi no participa es Emily Blunt, por un pequeño detalle: su personaje no debía tener acento británico.

Por último, aunque sea difícil de imaginar, al director David Frankel le costó convencer a los diseñadores más reconocidos a nivel mundial para que sus marcas participen en en la película. La mayoría señalaba que no querían que Anna Wintour se enoje, según lo que relata Streep en sus entrevistas.

El diablo viste a la moda 2: tráiler y lo que se sabe

El estreno de la segunda entrega de El Diablo Viste a la Moda llegará a los cines el 1 de mayo del 2026 y su tráiler superó los millones de visualizaciones en menos de un día. Entre los datos confirmados se encuentra el elenco de la primera, entre los que se encontrarían Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci, y Emily Blunt. También seguirán David Frankel como director, Wendy Finerman como productora y Aline Brosh McKenna como guionista