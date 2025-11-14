La polémica figura de Hollywood que pasó de ostentar una fortuna de millones a la bancarrota







El famoso actor, lleno de controversias, que perdió los millones que ganó en la gran pantalla.

Fue una cara conocida por millones por su trabajo en el cine, pero su vida no es lo que muchos pensaban. Bloomberg

Hollywood suele asociarse con la fama y la riqueza, ya que son muchos los actores que, además de ser reconocidos en todo el mundo, acumulan millones en ganancias. Pero no todas las historias terminan bien, y los problemas financieros suelen ser algo común entre quienes no tienen idea de cómo administrar grandes cantidades de dinero.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Gary Busey es una cara conocida; si bien muchos no lo recuerdan tanto por su nombre, su rostro apareció en un sinfín de producciones exitosas. Sin embargo, detrás de la celebridad también había un hombre con problemas, que estuvo a punto de perderlo todo.

Busey Tiffany Rose/Getty Images El reconocido actor tuvo una vida cargada de polémicas. Tiffany Rose/Getty Images La historia de Gary Busey William Gary Busey inició su carrera como músico, más precisamente como baterista del grupo The Rubber Band y luego como parte de Carp. De vez en cuando, el éxito con sus bandas le permitió tomar pequeños papeles en el cine y la televisión de la década del 70.

En 1978 llegó su gran momento en la pantalla, ya que interpretó a Buddy Holly en la su película biográfica, que ganó un Óscar y lo llevó a estar nominado como “Mejor Actor”. Tal fue su popularidad que también consiguió el estelar en el film El gran miércoles.

En la década del 80, Busey era sinónimo de éxito. Participó en El ciclo del hombre lobo, Barbarosa y Arma Mortal. Su fama no paraba de crecer, ya que en los 90 tuvo papeles importantes en Depredador 2 y El novato del año.

Pero, en paralelo a su vida exitosa tras las cámaras, mostraba actitudes bastante polémicas. En diciembre de 1988 estuvo al borde de la muerte tras un accidente en motocicleta por no llevar casco. En 1999 protagonizó un verdadero escándalo al ser detenido por la policía de Malibú después de agredir a su esposa de ese entonces, Tiana Busey. El éxito y los millones también lo llevaron por la senda de las adicciones, las cuales reconoció y lo pusieron en una situación cercana a la muerte con una fuerte sobredosis. Desde entonces, aseguró que nunca más volvió a consumir. Millones en deudas: los problemas económicos del polémico actor Hoy se le estima un patrimonio de 500 mil dólares, algo llamativo, ya que se calcula que ganó varios millones de dólares por sus papeles en la pantalla grande. En 2008 fue desalojado de la casa que alquilaba en Malibú, porque no pagaba la renta. Cuatro años más tarde, se declaró en bancarrota. Busey tenía deudas por más de 500 mil dólares. En los documentos presentados reconoció como patrimonio neto apenas 50 mil dólares, algo que llamó la atención de muchos. Al día de hoy se desconoce en qué desperdició el dinero, pero sus problemas de adicción y la fama son, para los expertos, los causantes de esta debacle.

Temas Millones