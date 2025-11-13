Por bajos rendimientos: la reconocida empresa de zapatillas cerrará más de 400 locales







Los cambios en los hábitos del consumidor y los altos costos de funcionamiento pusieron en jaque a esta compañía con más de 50 años.

La compañía vive un contexto desfavorable y deberá cerrar más de 400 locales. Freepik

Por el contexto, muchas empresas sufrieron pérdidas de millones de dólares en estos últimos años e incluso las más grandes y establecidas tuvieron que cerrar. En ese escenario, la reconocida cadena Foot Locker anunció un drástico plan que pone en tela de juicio su futuro inmediato.

La empresa, que había sido un ícono del retail deportivo, ahora se enfrenta a un cambio estructural profundo: se declaró en quiebra financiera y operativa, lo que marca un momento de inflexión en el comercio minorista físico. La declaración de bancarrota tiene como objetivo principal una reestructuración, pero su funcionamiento está en peligro.

Foot Locker La popular empresa de ropa deportiva se encuentra en un difícil momento. Imagen: "Raysonho" Open Grid Scheduler / Grid Engine Que pasó con Foot Locker Foot Locker nació en 1974 y durante décadas fue sinónimo de zapatillas deportivas y cultura urbana, con presencia masiva en centros comerciales de Estados Unidos y otros países. Sin embargo, en los últimos años la compañía comenzó a caer en picada: el auge del comercio electrónico, el menor tráfico en malls, y la competencia cada vez más fuerte de marcas directas al consumidor erosionaron sus ingresos y márgenes.

En respuesta, Foot Locker impulsó un plan interno denominado “Lace Up”, mediante el cual anunció el cierre de 400 tiendas de bajo rendimiento para 2026 y la reorientación hacia formatos más modernos. Al mismo tiempo, su declaración de bancarrota se volvió inevitable ante la magnitud del problema: costos elevados, locales poco rentables y un modelo que ya no se ajustaba al nuevo consumidor digital.

De esta forma, lo que fue un gigante del retail se encuentra ahora en una situación crítica, obligada a redefinir su propuesta o enfrentar el riesgo de desaparición.

Los locales que cerrarán y cuáles permanecerán activos La compañía confirmó que más de 400 de sus tiendas en Norteamérica bajarán sus persianas antes de 2026, contando tanto locales de Foot Locker como de su marca subsidiaria Champs Sports. En concreto, se enfocan en cerrar aquellos ubicados en centros comerciales tradicionales que registran bajos rendimientos, mientras mantienen los formatos independientes ubicados en calles o zonas de mayor tránsito. Al mismo tiempo, la empresa planea abrir aproximadamente 280 nuevos locales bajo conceptos modernos, más grandes y orientados a experiencias de compra diferentes. Actualmente, Foot Locker mantendría unas 2.400 tiendas en 29 países, tras la reducción de su espacio comercial en aproximadamente un 10 %. Así, la estrategia pasa por recortar los puntos débiles y concentrar inversión en los lugares con mayor potencial, mientras las tiendas con menor rendimiento cierran para evitar que las pérdidas continúen creciendo.

