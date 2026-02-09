Día internacional de la pizza: reparten porciones gratis en el Obelisco + Seguir en









La fiesta pizzera arranca este lunes en la Plaza Astor Piazzolla, en el centro porteño. Allí instalarán un camión gigante donde se cocinará en vivo.

Este lunes 9 de febrero Buenos Aires celebra el Día Internacional de la Pizza con un evento gratuito.

El corazón de Buenos Aires se convertirá este lunes 9 de febrero en una gran pizzería a cielo abierto. En el marco del Día Internacional de la Pizza, el Obelisco será testigo de una celebración que promete convocar a miles de fanáticos de la muzza: se elaborarán y repartirán miles de porciones en pleno centro porteño.

El evento se realizará desde el mediodía frente al Obelisco, donde maestros pizzeros cocinarán en vivo y ofrecerán porciones al público en una jornada que combinará gastronomía, festejo popular y solidaridad.

La entrada es libre y gratuita para todo el público, sin necesidad de inscripción previa. Presenta una capacidad limitada de 5.000 porciones, debido a esto, se recomienda llegar temprano para asegurar el lugar. Los asistentes podrán ver todo el proceso de elaboración, desde el amasado hasta el horneado.

Además de las porciones que se entregarán durante la jornada, quienes se acerquen podrán participar de distintas actividades y sorteos, en una propuesta pensada para que vecinos y turistas celebren una de las comidas más emblemáticas de la Ciudad.

Una fiesta con sabor solidario La movida no será solo gastronómica. Parte de lo recaudado durante el evento será destinado a organizaciones sociales, lo que le suma un costado solidario a una celebración que ya es un clásico del calendario porteño.

Por otro lado, la elección del Obelisco como escenario no es casual. Buenos Aires es una de las ciudades con mayor consumo de pizza por habitante en el mundo, y la muzza al molde forma parte del ADN culinario local. Por eso, el Día Internacional de la Pizza se vive como una verdadera fiesta popular. El evento promete convertirse en uno de los planes más convocantes del día, ideal para quienes quieran comer pizza gratis, disfrutar del aire libre y sumarse a una celebración bien porteña.