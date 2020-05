Así se verán los gráficos en los videojuegos de PlayStation 5 con Unreal Engine 5

En el video, Brian Karis, director de Gráficos, y Jerome Platteaux, director de Arte de Proyectos Especiales de la firma, dieron a conocer la nueva tecnología que utilizaron para llevar a la pantalla un nivel de realidad asombroso.

Unreal Engine 5 Revealed! | Next-Gen Real-Time Demo Running on PlayStation 5

La misma se llama Nonite y consiste en un sistema geométrico de micropolígonos que permite desarrollar contextos y entornos más grandes y detallados, por lo tanto más realistas. Además, presentaron en sociedad a Lumen, un nuevo sistema de iluminación en tiempo real, el cual permite crear escenas más naturales.

Las imágenes presentadas este miércoles se llaman "Lumen in the Land on Nanite", una demostración técnica de las capacidades del motor gráfico Unreal Engine 5 que muestra el límite sobre el cual podrá reproducirse la PlayStation 5.

Sin embargo, no todos los juegos tendrán el mismo motor gráfico, es decir no todos funcionarán al mismo nivel. La demostración sirve para ver el alcance de la consola de Sony en cuanto a su capacidad gráfica.

Según detallaron desde Epic Games, el motor Unreal Engine 5 estará disponible en 2021 y a partir de entonces se podrán crear nuevos videojuegos. La tecnología será exclusiva para PlayStation 5 sino que también estará disponible para juegos de Xbox Series X, PC y Android.