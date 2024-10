Startup uruguaya encontró un nicho de negocios en el trabajo remoto y factura millones

Actualmente, la compañía está operativa en más de 85 países y una de sus fortalezas es que entrega hardware en tiempo récord, entre 3 y 5 días, pero eso no es todo porque también se encarga de recuperar los equipos, almacenarlos, reemplazarlos y hasta reubicarlos en otros mercados o reciclarlos. “ En el primer año, nos habíamos puesto como objetivo una facturación de u$s1,6 millones y la superamos porque terminamos con u$s1,64 millones, al segundo año, todavía mejor el objetivo era u$s5,5 millones y alcanzamos los u$s6,6 millones. Ahora, para el ejercicio en marcha proyectamos una facturación del orden de u$s15 millones, pero en lo trascurrido ya estaríamos 10% encima ”, adelanta Bordaberry.

En cuanto al modelo de trabajo remoto, en un contexto en el que importantes multinacionales están avanzando para que sus empleados vuelvan los cinco días de la semana a las oficinas, Bordaberry analizó: “yo creo que en el segmento de negocios que operamos nosotros, que son empresas desarrolladoras de software, telecomunicaciones o diseño, el teletrabajo permite captar talento de alta calidad en cualquier parte del mundo y por eso creo que en esos rubros no va a haber grandes cambios. En otros rubros que se tuvieron que adaptar muy rápidamente al teletrabajo por la pandemia, ahora eso está cambiando y hay más un mix, entre días en la oficina y otros remoto, es un balance. No hay blanco o negro, sino que cada empresa está eligiendo como seguir. En lo personal en Tecspal tenemos 26 empleados y todos trabajan remoto, tenemos oficinas que están abiertas todos los días y damos esa libertad porque me parece muy importante para el equipo”.

Por último, el CEO de Tecspal remarca lo que significa ser una startup que opera con diversos países del mundo pero desde Uruguay: "Tenemos muchas ventajas, desde impositivas, hasta la trasparencia bancaria, podemos facturar a cualquier parte del mundo sin inconvenientes, hay muchos beneficios por estar radicados en Uruguay. Otra cuestión clave es que el ecosistema uruguayo es muy chico, pero a la vez muy poderoso, porque desde la concepción se proyecta hacia afuera, ya que el mercado local es chico por la cantidad de habitantes del país, por eso los emprendedores se piensan operando para afuera y ahí entran en juego cámaras empresariales, otros colegas, entre otros organismos y por eso afortunadamente también tenemos una sinergia muy aceitada”.