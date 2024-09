Máximo Cavazzani, CEO de etermax: "Redefinirse es esencial para el éxito del emprendedor"

Maximo Cavazzani: Siempre quise ser emprendedor, desde muy joven. El proyecto que dio inicio a todo fue el desarrollo de una aplicación para comprar y vender acciones a través del Iphone, que fue lanzado en 2008. Poco tiempo después, en 2009 a partir de ese éxito y con la intención de continuar en el mismo camino, me asocié con Simón Selva y fundamos etermax. Somos una empresa que desde el principio tiene en el ADN emprender e investigar, a partir de ahí probamos un montón de cosas para el mundo mobile, hasta que desarrollamos el juego Apalabrados que fue lanzado en 2011 y en seguida se convirtió un éxito en España donde actualmente sigue siendo el juego más jugado entre mayores de 60 años. Nos perfilamos hacia un segmento muy específico en los juegos que son aquellos que enseñan algo, luego desarrollamos algunos productos más que no tuvieron tanto éxito hasta que en 2013 lanzamos Preguntados, y ahí el éxito que tuvimos en España pudimos llevarlo a Latinoamérica y luego extenderlo a otros países que nunca pensamos que íbamos a llegar como Rusia, Turquía, entre otros. Preguntados se convirtió en la aplicación de trivia más exitosa de la historia, la plataforma alcanzó la cima de la AppStore en EE.UU. durante 66 días, con 20 millones de usuarios activos diarios en ese país. Hoy está disponible en más de 30 idiomas, y lidera la categoría de trivia en 125 países. Pasamos de ser una empresa con 50 empleados a los más de 300 actuales, nuestra base de operaciones sigue estando en Argentina y también contamos con oficinas en Uruguay. Nos consolidamos en la industria de los juegos, pero también diversificamos nuestro negocio para brindarle soluciones a empresas, marcas y bancos, entre otros.

El negocio más importante sigue siendo el gaming, pero también este negocio nos permite la sinergia con las otras unidades de negocios porque de alguna manera están entrelazadas. Es decir, las otras unidades de negocios son, por un lado, Brand Gamification, donde brindamos soluciones de gamificación, publicidad in-game y oportunidades de licencias y co-brandings para organizaciones y, por otro lado, AI Labs donde ofrecemos soluciones empresariales de inteligencia artificial con especialización en procesamiento de lenguaje natural. Estos dos negocios son posibles por la experiencia que adquirimos en el segmento de los videojuegos y las herramientas que constantemente desarrollamos.

P.: En estos 15 años, ¿cuáles fueron los mayores desafíos que tuvieron que afrontar como empresa?

Creo que redefinirse es esencial para el éxito del emprendedor y eso es un poco el principal desafío. En una industria de punta, como la que estamos nosotros, en donde todo cambia cada cinco años, el gran desafío es mantenerse relevante en el tiempo y hacer mucha experimentación. Por ejemplo digo algunas cosas que hicimos: fuimos el primer juego en Apple watch, fuimos el primer juego y el más exitoso en Google Home y Alexa, hicimos una serie de televisión, hicimos un programa de televisión con Susana Giménez, sacamos Reinos Preguntados, Preguntados dos, también otros juegos que no funcionaron, en realidad muchos juegos que no funcionaron o por lo menos que no terminaron de cerrar en nuestra retórica. Entonces, justamente, crear una cultura que permita esta capacidad de ir cambiando, de ir siendo diferentes, no solo diferentes, sino mejores y más enfocados al mundo, ese el desafío más grande que tuvimos en estos 15 años y que tendremos por delante.

P.: ¿Hay alguna premisa, algo fundamental a la hora de desarrollar un juego?

Siempre decimos que hacemos los juegos que a uno le gustaría, que su hijo juegue todo el día, que no hay muchos juegos de los que se puede decir eso. Son, por otro lado, juegos que apuntan mucho a la socialización, también son educativos, pero que siempre están anclados en la diversión, o sea, siempre intentamos crear juegos que te dejen algo. Eso es algo difícil de lograr porque los juegos que son educativos, son vistos como aburridos, como repetitivos. Nuestro desafío es encontrar cómo gamificar el conocimiento, cómo gamificar la experiencia que tiene una persona con un montón de cosas. Entre muchas de las cosas que estamos haciendo una es llevar nuestra experiencia a la realidad virtual. Hoy tenemos uno de los juegos de realidad virtual más extenso que hay, Trivia Crack World, es un parque de diversiones donde te podés relacionar con personajes, desarrollados con inteligencia artificial, pero a la vez vas a relacionarte con otras personas de cualquier parte del mundo que están ahí con su avatar y podés jugar en una mesa a trivias. También estamos dedicados a lo que es relacionar nuestro juego con creadores de contenido. Trivia Crack for Creators (Preguntados para Creadores), es un programa diseñado para ayudar a creadores de contenido e influencers a optimizar la interacción con sus audiencias y monetizar su esfuerzo. Por último, también vamos a lanzar Trivia Crack for Brands (Preguntados para Marcas) como una solución integral que utiliza el atractivo de Preguntados para impulsar el engagement y visibilidad de marcas y organizaciones a través de torneos o canales de trivia, entre otras herramientas.

P.: Con el desarrollo de la inteligencia artificial ¿Cuál cree que es el futuro del sector, crees que como se dice va a reemplazar el trabajo de los humanos?

La inteligencia artificial es una gran herramienta, sobre todo para nuestro tipo de juegos, porque nos permite hacer cosas que antes no podíamos. Yo creo que la inteligencia artificial nos va a sorprender a lo largo de los años, va a llegar un momento donde seguramente pueda hacer todos los trabajos humanos, que no quiere decir que le saque el lugar a los humanos. Creo que se van a crear nuevos trabajos. Estoy seguro de que el trabajo del emprendedor se mantendrá firme porque el trabajo del emprendedor es hacer que las cosas pasen más allá de la herramienta y la inteligencia artificial, por más potente que sea, sigue siendo una herramienta que trata de cumplir la voluntad humana y justamente la voluntad humana es tratar de que la gente viva mejor, que tenga más cosas con menos esfuerzo, que se repartan mejor los recursos. Hoy vivimos en un mundo de escasez, o sea, hay escasez de energía, de alimentos, de agua, y ninguna de esas cosas es que no están. Lo que necesitamos es más inteligencia. En definitiva, estas nuevas herramientas nos van a dar más inteligencia y tenemos que saber aplicarla. Sí, es verdad que estamos atravesando una etapa de transición y respecto a los trabajos creo que se mueven. Hay un montón de trabajos repetitivos que son un desaprovechamiento del cerebro humano, creo que esto nos va a permitir ir moviéndonos a lugares donde se va a aprovechar más el espíritu y la creatividad humana y creo que es muy positivo.

P.: Como emprendedor y empresario, ¿cómo ve a Argentina para hacer negocios?

Yo siempre lo digo, soy enamorado del país, así que no soy muy objetivo, pero creo que somos un país con un montón de oportunidades, tenemos una buena base educativa en la población y tenemos una muy buena base emprendedora. Así es que tenemos un montón de oportunidades que tienen que ver con la reinversión dentro de la economía argentina, que está algo retrasada, con todo lo que tiene que ver con el crédito, así que yo creo que tenemos una gran oportunidad. Como todo emprendimiento hay que aprovecharlo, creo que hay espacio para crear nuevas empresas, para crear nuevas economías, así que tengo fe en que nos deparará el futuro, pero de vuelta, va a depender mucho de lo que hagamos como emprendedores y como ciudadanos, las cosas no van a salir solas. También otra cosa clave es que tenemos una población joven, quizás es algo que la gente no lo ve, pero el mundo está envejeciendo y Argentina tiene población joven, eso le da una gran oportunidad de transformación y de ímpetu que estamos necesitando para volver a estar donde estuvimos en algún momento.