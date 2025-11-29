De ganar 2 dólares como lavaplatos a ser uno de los hombres más ricos del mundo: quién es Jensen Huang + Seguir en









Con orígenes humildes, apuntó alto en el mundo de la tecnología y forjó un imperio conocido en todo el planeta.

Este empresario cambió las reglas del mundo tecnológico y forjó un imperio. NVIDIA

Muchas historias de los multimillonarios actuales suelen tener inicios humildes, lejos de los miles de millones que forman sus patrimonios. Estas personas lograron encontrar la prosperidad económica sin avergonzarse a la hora de tener trabajos mucho más precarios que los que mantienen en el presente.

Jensen Huang sabe lo que es estar en el fondo y también lo que es llegar a la cima, ya que actualmente cuenta con una fortuna muy abultada. Esto se debe al rol clave que tiene en una de las compañías más importantes del mundo.

jensen-huang Bloomberg Pese a sus orígenes humildes, consiguió forjar una verdadera fortuna en el mundo de la tecnología. Bloomberg La historia de Jensen Huang, el hombre detrás de NVIDIA Nació en Taiwán, pero se mudó a Estados Unidos junto a su familia cuando tenía nueve años. Allí asistió a la escuela y posteriormente a la Universidad Estatal de Oregon, donde obtuvo un título en ingeniería eléctrica. Para solventar sus gastos, trabajó como lavaplatos en un restaurante Denny's, en el cual ganaba 2,65 dólares por hora.

Decidido a reforzar sus conocimientos, obtuvo una maestría en Stanford y se convirtió en director de LSI Logic Corporation en Santa Clara. Otro de sus trabajos fue como diseñador de microprocesadores en Advanced Micro Devices, lo que lo hizo creer que podría producir él mismo este tipo de tecnología.

Tan solo un año después tomó la decisión de cofundar Nvidia junto a Chris Malachowsky y Curtis Priem. El plan era ambicioso, aunque algunos lo cuestionaron, pero ellos apostaron por basarse en gráficos para la era de los videojuegos que se acercaba y mal no les fue.

Para 1998 estaban consolidados como líderes en el mercado de adaptadores de gráficos, pero el gran golpe llegó con la GeForce 256, clave por su transformación e iluminación integradas en el hardware 3D para consumo en los hogares. Los millones que ganaron fueron invertidos en la compra de empresas como 3Dfx, Exluna, MediaQ, iReady y ULI Electronics, importantes para desarrollar su propia tecnología a menor costo y ubicarlo como uno de los empresarios más influyentes del rubro. Miles de millones: el patrimonio de Jensen Huang El patrimonio neto actual de Jensen Huang está estimado en 178 mil millones de dólares según medios especializados. Sus ganancias provienen de su rol como cofundador y CEO de Nvidia, la principal compañía en el mercado de las GPU, un elemento fundamental en el mundo del gaming. El empresario taiwanés está muy comprometido con las causas filantrópicas. En 2022 donó 50 millones de dólares a la Universidad Estatal de Oregón, su alma mater, con el fin de instalar un instituto de supercomputación de vanguardia. También cedió de su bolsillo 30 millones a Stanford, financiando la construcción del Centro de la Escuela de Ingeniería Jen-Hsun Huang.

