Apostó todos los ahorros familiares por una corazonada y consiguió un patrimonio de miles de millones

Una decisión impulsiva cambió su destino y lo llevó a crear un imperio con ganancias multimillonarias.

Una decisión valiente puede generar millones y convertir una simple intuición en uno de los éxitos más fuertes del sector. Depositphotos

Seguir una intuición puede mover millones cuando detrás hay convicción, riesgo y una visión que no admite medias tintas. Las historias de emprendedores que transforman una decisión extrema en un imperio muestran cómo la determinación cambia destinos completos.

Ese recorrido define la vida de Jay Chaudhry, un empresario que dejó la estabilidad laboral para perseguir una idea que pocos entendían. Su decisión abrió el camino a una revolución dentro de la ciberseguridad y lo llevó a construir una de las fortunas más importantes del sector.

jay-chaudhry Con Zscaler como motor, transformó una apuesta arriesgada en un negocio que mueve millones. Foto: Zscaler Quién es Jay Chaudhry y cómo se convirtió en multimillonario Chaudhry creció en una zona rural de la India, sin electricidad y con recursos limitados. Esa realidad marcó su carácter y fortaleció una disciplina que luego impulsó sus ambiciones profesionales. Con estudios en ingeniería y marketing, comenzó su carrera en grandes compañías tecnológicas de Estados Unidos.

A mediados de los 90, inspirado por el auge de las startups de Silicon Valley, tomó una decisión radical: renunció a su empleo, convenció a su esposa de hacer lo mismo y ambos invirtieron todos sus ahorros, alrededor de medio millón de dólares, para crear SecureIT, su primera empresa de ciberseguridad. En poco más de un año, la compañía instaló firewalls en la mitad de las empresas Fortune 500.

Miles de millones: el patrimonio de Jay Chaudhry Tras vender SecureIT por 70 millones de dólares, la pareja fundó nuevas compañías relacionadas con la seguridad digital, todas con resultados exitosos. Ese camino desembocó en la creación de Zscaler en 2007, una apuesta basada en la seguridad en la nube cuando el mercado todavía dudaba del modelo. Hoy, la empresa supera los 1.600 millones de dólares anuales en ingresos y ronda los 30.000 millones en valor de mercado.

El crecimiento de Zscaler llevó a Chaudhry a formar parte estable de los listados de multimillonarios de Forbes. Su patrimonio ronda los 11.500 millones de dólares, respaldado por décadas de innovación, riesgo personal y una visión clara sobre el futuro de la seguridad informática.

