Su fortuna supera la de Jeff Bezos, Mark Zuckerberg y Larry Ellison: quién es Pierre Omidyar, el magnate de Hawai

Pierre abandonó la junta directiva de eBay en 2020, pero sigue manteniendo el título de director emérito. De todos modos, el magnate multimillonario no solo crea empresas de lujo, sino también en 2013 fundó First Look Media, un proyecto de medios sin fines de lucro que puso en marcha el medio de investigación The Intercept en 2014.

Actualmente se sabe que el empresario donó más de 1.5 mil millones de dólares a causas sociales y políticas. Pierre vive en Honolulu junto a su esposa y ambos siguen destacando por sus buenas acciones en Estados Unidos, Hawai y México.