Su sueño era abrir una local de comida y terminó siendo la dueña multimillonaria de una de las cadenas de pizzería más grandes de Estados Unidos

Little Caesars tiene alrededor de 50 tiendas repartidas a lo largo y ancho de t odo el país , y cuenta con otras en Asia, Medio Oriente, Australia, Canadá, América Latina y el Caribe.

No le fue fácil convencer a su marido, Mike Ilitch, de que el nombre que proponía para su primera pizzería no era acertado. Él quería llamar al local “Pizza Treat”, mientras que ella prefería el nombre de “Pequeño César” (Little Caesars, en inglés). La tienda abrió como “Little Caesar’s Pizza Treat”, pero fue años más tarde cuando saltó a la fama gracias al eslogan publicitario “Pizza! Pizza!” que se introdujo en 1979.