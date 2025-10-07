Takenos anuncia ronda de inversión de US$ 5 millones liderada por fondos de USA







Fundada en 2022 por Lucas Posada, Joaquín Herrera, Francisco Goulu y Simón Bouche, Takenos es una billetera digital diseñada para personas que operan en más de una moneda y necesitan una forma más ágil, segura y flexible de gestionar su dinero a través de múltiples fronteras.

La fintech argentina Takenos anunció el cierre de una ronda de inversión por US$5 millones co-liderada por los fondos norteamericanos Variant y Lattice, con la participación de otros 7 fondos e inversores ángeles. Es la primera vez que ambos referentes del ecosistema cripto global invierten en una startup latinoamericana, lo que representa un importante respaldo al modelo de Takenos y un hito para el ecosistema emprendedor de la región.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Fundada en 2022 por Lucas Posada, Joaquín Herrera, Francisco Goulu y Simón Bouche, Takenos es una billetera digital diseñada para personas que operan en más de una moneda y necesitan una forma más ágil, segura y flexible de gestionar su dinero a través de múltiples fronteras. Desde cobrar por trabajos en el exterior hasta hacer compras, enviar dinero y ahorrar, la plataforma ofrece soluciones concretas para resolver los desafíos financieros cotidianos de las personas entre países y mercados. Sus productos no sólo hacen que el dinero se mueva de manera más eficiente, sino que ayudan a asignar mejor el capital y abrir nuevas oportunidades.

“Esta ronda es una validación importante de nuestra tesis, según la cual es posible construir, desde Latinoamérica, tecnología financiera robusta y alineada con los desafíos concretos de la región. Representa una de las rondas seed más importantes del año para una startup Sudamericana. Este capital nos permite acelerar el desarrollo de herramientas que ayuden a las personas a mover su dinero, asignar mejor sus recursos y resgu

takenos

ardar valor, incluso frente a barreras geográficas, cambiarias o regulatorias”, señaló Lucas Posada, CEO de Takenos.