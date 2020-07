Telecom alcanzó las condiciones mínimas para el canje de sus Obligaciones Negociables

Debido a la extensión del canje, aquellos tenedores de ON Clase A que participen antes del 3 de agosto de 2020 recibirán por cada u$s1.000 de valor nominal de las ON 2021 un 70 % en nuevas ON 2025 y el pago en efectivo de un 32%, que se haría efectivo el 6 de agosto 2020.

Según el comunicado de Telecom, la nueva oferta forma parte de la estrategia de la compañía de "administrar su deuda en forma eficiente ofreciendo una opción atractiva para los inversores, los cuales siguen confiando en la solidez crediticia y liderazgo".