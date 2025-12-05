Más de 1200 locales que cierran: la famosa cadena que se encuentra al borde de la quiebra + Seguir en









Incluso los comercios minoristas más establecidos están sufriendo el nuevo escenario económico norteamericano.

Una de las farmacias más importantes de los EEUU está en problemas financieros. Pixabay

En un contexto económico global marcado por inflación, cambios en los hábitos de consumo y una presión creciente sobre los costos operativos, incluso negocios que alguna vez valieron millones de dólares y estaban consolidados en el mercado hoy atraviesan serias dificultades.

Uno de los ejemplos más claros es el de la histórica cadena de farmacias Walgreens, que en las últimas horas anunció el cierre definitivo de más de 1.200 locales. Este anuncio sacudió al sector minorista y dejó en evidencia que la estabilidad de negocios muy establecidos ya no está garantizada. Walgreens, que supo ser un pilar del comercio en Estados Unidos, ahora se encuentra reconfigurando su red de locales en medio de una reestructuración profunda.

Walgreens Más de 1.000 tiendas de Wallgreens cerrarán para siempre. Imagen: Time Anchor / Wikipedia Qué pasa con Walgreens y cuál es su estrategia Walgreens confirmó que cerrará unas 1.200 sucursales distribuidas por todo Estados Unidos en los próximos años. De ese total, unas 500 tiendas ya están previstas para cerrar durante el año fiscal 2025. La empresa atribuye estos cierres a una combinación de factores: baja rentabilidad de ciertos locales, caída de ventas, altos costos operativos y cambios en los hábitos de consumo, que se inclinan cada vez más hacia lo digital y servicios de entrega, más que hacia la tienda física.

El plan de reestructuración no solo implica cerrar locales sino también redefinir el negocio: Walgreens pretende concentrarse en sus tiendas más rentables, potenciar sus servicios de salud y farmacia digital, y optimizar costos operativos. La firma espera que estos ajustes resulten en un flujo de caja más saludable y una base de operaciones más sostenible en el mediano plazo.

A pesar del cierre masivo, Walgreens anunció que las sucursales restantes continuarán operando, y que adoptará nuevas formas de servicio (como entrega a domicilio de medicamentos o atención digital) para adaptarse al nuevo escenario del mercado.

En este contexto, la decisión de cerrar tantos locales refleja no sólo dificultades puntuales, sino un cambio estructural en el mercado de farmacias minoristas; una transformación que impacta a empleados, consumidores y a toda la industria, y que subraya la vulnerabilidad de empresas antes consideradas invulnerables.

