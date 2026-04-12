Transener: quiénes son los grupos que compiten por quedarse con la principal transportista eléctrica

El Gobierno avanza con la venta de su participación en Citelec y crece el interés de energéticas, generadoras y actores financieros. Entre los posibles compradores aparecen nombres fuertes del sector local.

El Gobierno nacional avanza en la venta de las acciones de Enarsa en Citelec y espera para el 14 de abril la recepción de las ofertas, tras un reciente cambio en el cronograma del proceso licitatorio.

La fecha original era el 26 de marzo, pero el Ministerio de Economía decidió una postergación con el objetivo de asegurar el éxito de la operación y ampliar la participación de interesados. Según trascendió de fuentes del mercado eléctrico, la modificación buscó garantizar que los potenciales oferentes puedan administrar la red de transporte eléctrico sin que ello represente una barrera de entrada que limite la competencia entre las firmas.

En este marco, el proceso comenzó a captar el interés de distintos jugadores del sector energético, así como también de actores financieros que analizan la previsibilidad de los ingresos de la compañía.

Transener, operada por Citelec, administra una red de más de 15.000 kilómetros de líneas de alta tensión en todo el país, lo que la posiciona como un activo clave dentro del sistema eléctrico argentino. La decisión oficial de avanzar con la venta responde a la estrategia de reducir la presencia del Estado en activos considerados no estratégicos.

La puja por quedarse con la empresa concentra a importantes grupos empresarios, en su mayoría de origen local, que evalúan el potencial del negocio en un contexto de normalización regulatoria.

Entre los nombres que aparecen en el radar se encuentra Edison Energía, la compañía comandada por Juan y Patricio Neuss, que podría estructurar una oferta en conjunto con otros inversores locales. Otro de los posibles oferentes es Genneia, presidida por Jorge Brito y posicionada como la principal generadora de energía a partir de fuentes renovables, que analiza expandir su participación hacia el segmento de transporte.

También se espera la definición de Central Puerto, uno de los principales jugadores del sector eléctrico, mientras que Edenor —controlada por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti— evalúa una eventual presentación en el proceso licitatorio.

El Gobierno formalizó la iniciativa mediante la resolución 2090/2025 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, que habilita un Concurso Público Nacional e Internacional a través de la plataforma Contrat.Ar. Una vez finalizada la etapa de presentación de ofertas, se abrirá el período de evaluación de las propuestas técnicas y económicas, bajo un esquema similar al aplicado en otras licitaciones recientes impulsadas por el Ejecutivo.

Tras condonación de deudas a eléctricas, ahora Gobierno transfirió $ 2.014 millones a Transener El Gobierno de Javier Milei buscareducir la participación estatal en la economía

La operación se inscribe dentro de la estrategia del Gobierno de Javier Milei de reducir la participación estatal en la economía y promover un mayor protagonismo del sector privado. A diferencia de otros procesos, la iniciativa no implica una concesión sino la venta de acciones, ya que Transener es una compañía privada que opera bajo el control de Pampa Energía.

La estructura accionaria contempla un 51% de acciones Clase A en manos de Citelec —sociedad integrada en partes iguales por Pampa Energía y Enarsa— y un 49% de capital flotante distribuido entre inversores privados, la ANSES y una participación minoritaria de la propia Citelec.

En conjunto, el Estado nacional posee cerca del 46% del capital accionario de la compañía. Con una capitalización bursátil estimada en torno a los u$s1.300 millones, el valor de la participación estatal podría superar los u$s300 millones, aunque estimaciones del sector ubican el precio base de la licitación en torno a los u$s205 millones.

En términos operativos, Transener mostró en los primeros nueve meses de 2025 un EBITDA de $219.587 millones, un resultado bruto de $196.430 millones y una ganancia neta de $127.357 millones.

Tras la implementación de la Revisión Quinquenal Tarifaria, la compañía normalizó su esquema regulatorio y mantiene un sendero de actualización de ingresos cercano al 7% mensual, vigente hasta abril de 2030.

En materia de calidad del servicio, la transportista registró durante 2025 un índice de fallas inferior a 0,3 salidas de servicio anuales cada 100 kilómetros, uno de los niveles más bajos de los últimos años, lo que refuerza el atractivo del activo en el proceso de privatización.