SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
19 de agosto 2025 - 19:30

Transformó su imagen en una marca de casi 100 millones de dólares: la historia de Tyra Banks

Logró sacarle provecho a su talento en las pasarelas para construir su propia fortuna a base de varias actividades con su imagen como impronta.

La modelo aprovechó su influencia y construyó un imperio valuado en millones de dólares.

La modelo aprovechó su influencia y construyó un imperio valuado en millones de dólares.

Tyra Banks construyó una trayectoria que trascendió la moda y la llevó a ocupar un lugar propio en el entretenimiento. Con una marca personal reconocible y negocios detrás de cámara, convirtió su nombre en un activo que mueve millones y que, con los años, se consolidó en múltiples plataformas.

Su salto de modelo a figura integral se apoyó en decisiones que unieron exposición, producción y estrategia. La combinación de televisión, licencias y proyectos empresariales moldeó un camino que, sin perder su sello, amplió alcance y audiencia. Ese recorrido explica por qué su influencia sigue creciendo.

Informate más
Tyra-Banks.jpg
Bank amasó una verdadera fortuna, cercana a los 100 millones, gracias a sus distintos negocios y su rol en las pasarelas.

Bank amasó una verdadera fortuna, cercana a los 100 millones, gracias a sus distintos negocios y su rol en las pasarelas.

De las pasarelas al imperio mediático: cómo logró su fortuna Tyra Banks

El despegue llegó cuando trasladó su fama en las pasarelas a la televisión. En 2003 lanzó America’s Next Top Model a través de su productora, Bankable Productions. El formato sumó más de veinte ciclos en Estados Unidos y versiones internacionales, con contratos de licencia y distribución que, con el tiempo, transformaron audiencia en millones en ingresos.

Además, encabezó The Tyra Banks Show, con el cual obtuvo el premio Daytime Emmy y reforzó su perfil como conductora y productora. A eso se sumaron acuerdos publicitarios, libros y trabajos en cine y TV, lo que diversificó sus entradas y redujo la dependencia de un solo proyecto.

Con esa base, consolidó un modelo de negocios centrado en su nombre: propiedad intelectual, honorarios de conducción y producción ejecutiva, y participaciones detrás de cámara. El resultado fue un flujo sostenido de cobros por licencias, residuales y nuevos encargos que mantuvieron la maquinaria generadora de millones durante dos décadas.

Varios millones: el patrimonio actual de Tyra Banks

Tyra Banks cuenta con un patrimonio estimado en 90 millones de dólares, fruto de su carrera en el modelaje, la televisión y sus negocios. Gran parte de esta fortuna se refleja en propiedades inmobiliarias de alto valor, como su dúplex en Manhattan y varias casas en Los Ángeles, así como inversiones en bienes raíces en zonas exclusivas.

Además de sus propiedades, Banks destina parte de su fortuna a emprendimientos y filantropía. Fundó la marca Tyra Beauty y su propia línea de helados, y creó la Fundación TZONE, que apoya a adolescentes desfavorecidas en Los Ángeles mediante programas de liderazgo, arte y emprendimiento, mostrando cómo su patrimonio se traduce en negocios y proyectos sociales.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias