Su sueño era triunfar en la esgrima, pero terminó siendo un magnate multimillonario: quién es Alisher Usmanov

Si bien toda su vida fue un apasionado por los deportes, este hombre logró dejar de lado sus sueños para lograr una fortuna de miles de millones.

No pudo en el deporte, pero si en el mundo de los negocios, dónde generó millones de dólares.

Alisher Usmanov soñó con brillar en la esgrima, pero amasó millones como empresario. Desde Tashkent, escaló a los negocios globales. Su vida, forjada en desafíos, creó una fortuna que lo situó entre los más ricos, trazando un camino de ambición sin límites.

Criado en una familia acomodada, dejó la esgrima para explorar nuevos rumbos. Su talento para captar oportunidades lo destacó en varios sectores. Desde una pequeña ciudad hasta su peso mundial, su historia atrapa por su mezcla de audacia, ingenio y una trayectoria moldeada por la superación.

alisher-usmanov Usmanov no pudo perseguir sus sueños, pero logró consolidarse con una fortuna de miles de millones. La historia de Alisher Usmanov y cómo creó su imperio de millones Alisher Usmanov, nacido en 1953 en Chust, Uzbekistán, creció empuñando un sable, soñando con dominar la esgrima en torneos juveniles. Hijo de un fiscal de Tashkent, su vida cambió al mudarse a Moscú para estudiar Derecho Internacional en el MGIMO. Allí, conexiones con figuras del KGB le abrieron puertas, pero una condena injusta por fraude en 1980 lo llevó a prisión por seis años, un fallo que Uzbekistán anuló en 2000.

La cárcel no quebró su espíritu; lo fortaleció. En los 80, en una URSS al borde del colapso, Usmanov vio oportunidades donde otros veían caos, empezando con negocios simples como bolsas de plástico y tabaco. Su paso por Gazprom Investholding lo convirtió en un maestro de los activos, pero fue Metalloinvest, el gigante minero que adquirió y potenció, lo que lo lanzó al escenario global. Su olfato para el futuro lo llevó a invertir en tecnología, con participaciones en Mail.ru, Facebook y Twitter, unificando su imperio bajo USM Holdings.

Su pasión por la esgrima, donde la estrategia y la precisión son clave, se reflejó en su gusto por competencias de élite. Invirtió en el Arsenal, vendiendo su 30% en 2018 por 700 millones de dólares, y financió Alinghi, el equipo suizo que ganó la America’s Cup, una prestigiosa carrera de yates que desde 1851 enfrenta a los mejores clubes náuticos del mundo. Su apoyo a la Federación Internacional de Esgrima, que preside desde 2008, muestra cómo su amor por la competencia trasciende los negocios.

Miles de millones: el patrimonio actual de Alisher Usmanov En 2025, Alisher Usmanov tiene un patrimonio neto de 17.1 mil millones de dólares, tras un aumento de 3.9 mil millones desde enero. Su riqueza proviene de su 49% en Metalloinvest, participaciones en MegaFon, Kommersant y AliExpress Russia, y la venta de su 30% en el Arsenal en 2018. Sus activos incluyen el yate Dilbar, valorado en cientos de millones, y propiedades en Rusia y Reino Unido. Casado con la exgimnasta Irina Viner desde 1992, Usmanov ha donado más de 4.2 mil millones de dólares a través de su fundación Arte, Ciencia y Deporte. Apoya museos, teatros y la Federación Internacional de Esgrima, que preside desde 2008, aunque suspendió sus funciones en 2022 por las sanciones que recibió. Su legado combina una fortuna colosal con filantropía, pese a los desafíos legales.

