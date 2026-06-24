Trapiche: una bodega con más de 140 años de historia que busca ampliar las fronteras del vino argentino y consolidar su presencia global

Desde Mendoza, la bodega profundiza su apuesta por nuevos terroirs, estilos más frescos y una estrategia que suma reconocimiento en los principales mercado.

El Trapiche Medalla Cabernet Sauvignon 2024 recibió el premio al Mejor Vino del Mundo en la última edición del Sommeliers Choice Award y se convirtió en uno de los reconocimientos más destacados para la bodega mendocina

La historia de Trapiche comenzó en 1883 y, más de un siglo después, la bodega mantiene un perfil asociado a la búsqueda permanente de nuevas expresiones para el vino argentino. La combinación entre sensibilidad, tecnología y una mirada abierta sobre el futuro forma parte de una identidad que acompañó a varias generaciones.

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Sergio Casé , gerente de Enología de Bodega Trapiche, sostuvo que la tierra constituye el recurso más valioso y explicó que la innovación funciona como una herramienta para descubrir nuevos horizontes. Esa filosofía permitió a la bodega convertirse en una de las pioneras del país.

La incorporación de cepas francesas, la utilización de barricas de roble francés y el desarrollo de vinos ligados a microterroirs fueron algunos de los hitos que marcaron distintas etapas. Con el paso del tiempo, esa vocación por experimentar encontró nuevas formas de expresión.

La búsqueda no se limita a los viñedos. También alcanza a las técnicas de elaboración y a la interpretación de cada región, con el objetivo de mostrar distintas facetas del vino argentino.

El recorrido de Trapiche la transformó en una de las bodegas argentinas con mayor reconocimiento internacional. Por cuarto año consecutivo, Wine Ratings World & Spirits la distinguió como "La Bodega Argentina Más Premiada del Mundo".

A su vez, Drinks International la incluyó entre las 50 marcas de vino más admiradas del planeta. Se trata de una distinción que alcanzó en cinco oportunidades, un logro que ninguna otra bodega argentina consiguió hasta el momento.

En 2019, Wine Enthusiast la eligió como la Mejor Bodega del Nuevo Mundo. Más recientemente, Forbes la ubicó en el cuarto puesto del ranking Top 50 Wineries, una referencia que refleja la presencia alcanzada por la marca en distintos mercados.

Casé explicó que el objetivo pasa por mantener una actitud abierta frente a nuevos desafíos, nuevas regiones y nuevas experiencias, con una premisa clara: sostener la calidad como eje principal.

Un portfolio que recorre todos los segmentos

La propuesta de Trapiche abarca desde etiquetas de entrada de gama hasta vinos provenientes de microparcelas. Esa amplitud le permite participar en prácticamente todos los segmentos del mercado argentino.

Entre los reconocimientos más recientes sobresale el Trapiche Medalla Cabernet Sauvignon 2024, elegido como Mejor Vino del Mundo en la última edición del Sommeliers Choice Award.

Vinos Bodegas Trapiche La histórica sede de Trapiche en Maipú, en Mendoza, refleja el legado de una compañía que combina tradición, tecnología y una fuerte apuesta por la innovación enológica Bodegas Trapiche

Casi en simultáneo, la revista británica Decanter otorgó una medalla de plata al Trapiche Terroir Series Laborde 2024, una etiqueta que forma parte de una línea asociada a la expresión de origen.

El Iscay Malbec-Cabernet Franc 2022, considerado uno de los vinos emblemáticos de la bodega, volvió a aparecer entre los Top 100 Wines of the World elaborados por el crítico estadounidense James Suckling.

Pero la exploración no se detiene en Mendoza. Los vinos Trapiche Costa & Pampa, elaborados en Chapadmalal, provincia de Buenos Aires, acumulan distinciones y se ubican entre los blancos argentinos con mayor reconocimiento internacional.

"Buscamos que la relación entre calidad y precio resulte competitiva en cada categoría", señaló Casé.

Presencia local y una fuerte expansión internacional

Trapiche mantiene una sólida posición en el mercado interno. Sus etiquetas forman parte de la oferta habitual de supermercados, vinotecas y restaurantes. Marcas como Fond de Cave, Medalla e Iscay integran una historia que atraviesa varias generaciones de consumidores.

En el exterior, la presencia de la bodega alcanza decenas de países. Corea del Sur representa uno de los casos más llamativos. Allí, los vinos de alta gama despertaron un fuerte interés entre consumidores con un alto nivel de conocimiento.

Según Casé, se trata de un público que compara al Iscay con grandes etiquetas internacionales y encuentra una ventaja en la relación entre calidad y precio.

El directivo destacó además que la imagen de la Argentina funciona como una puerta de entrada. Las figuras de Lionel Messi y Diego Maradona aparecen con frecuencia en las conversaciones iniciales y permiten construir luego el relato del vino y de la propia bodega.

Nuevos hábitos y consumidores más curiosos

Los cambios en el consumo modificaron buena parte de las preferencias del mercado. Los vinos más frescos y de menor presencia de madera ganaron protagonismo. También creció el interés por conocer la finca, el suelo, la altura y el origen de cada botella.

Vinos Bodegas Trapiche Sergio Casé, gerente de Enología de Trapiche, destaca que la calidad y la exploración de nuevos terroirs forman parte de la identidad de una bodega con más de 140 años de historia Bodegas Trapiche

Frente a esa tendencia, Trapiche adaptó parte de sus estilos. Las cosechas se adelantaron ligeramente, las barricas adquirieron un papel más equilibrado y aparecieron líneas asociadas a perfiles más ligeros.

Incluso comenzaron a desarrollarse vinos sin madera y con menor intervención, alternativas que años atrás parecían alejadas del consumidor argentino.

La intención consiste en acompañar las nuevas preferencias sin resignar el carácter de los vinos de guarda y de las etiquetas históricas.

Los proyectos que marcan el futuro

La calidad constituye el principal eje de trabajo. Sobre esa base, la bodega concentra sus esfuerzos en tres áreas.

La primera tiene relación con los terroirs y las microparcelas, especialmente en zonas de altura de Mendoza. Allí, las condiciones de suelo y clima permiten obtener vinos con una marcada identidad y gran potencial de evolución.

La segunda se enfoca en estilos más modernos. Blancos, rosados y tintos con menor extracción ganan espacio dentro del portfolio. En ese marco, variedades como Pinot Noir comienzan a despertar un interés creciente.

El tercer frente se desarrolla puertas adentro del laboratorio. Pequeños proyectos con vinos turbios, sin madera y con menor intervención permiten probar técnicas diferentes y comprender mejor las demandas del consumidor.

WhatsApp Image 2026-06-18 at 2.10.06 PM Trapiche Iscay Malbec-Cabernet Franc 2022 volvió a ubicarse entre los Top 100 Wines of the World según el crítico estadounidense James Suckling y reafirmó su condición de etiqueta emblemática

Para Casé, estos ensayos representan una herramienta clave para mantener vivo el espíritu innovador y estimular al equipo de enología.

Una industria que enfrenta nuevos desafíos

La competencia con otras bebidas, la transformación de los hábitos de consumo y la aparición de consumidores más moderados obligan a la industria a redefinir estrategias.

La sustentabilidad y la transparencia forman parte de las exigencias de un público cada vez más informado. En ese contexto, Trapiche busca elevar sus estándares de calidad y ampliar el protagonismo de blancos y rosados, sin dejar de lado los vinos de menor graduación alcohólica.

La meta consiste en fortalecer una identidad que combina tradición e innovación, dos conceptos que acompañaron a la bodega desde sus orígenes.

"Me gustaría dejar una casa que siga siendo moderna después de otros 140 años, un equipo mejor preparado y una colección de vinos que les muestre a las próximas generaciones que Argentina puede ser tradicional y, al mismo tiempo, tremendamente innovadora", concluyó Casé.