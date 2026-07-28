De ser abandonado en un orfanato a construir una fortuna de u$s25.000 millones: la historia de Leonardo Del Vecchio

El reconocido empresario consiguió pasar de la pobreza absoluta a ser uno de los magnates más fuertes de su sector, creando un legado que al día de hoy continúa triunfando en el mundo.

Tras superar una infancia compleja, el empresario italiano construyó un imperio que terminó convirtiéndose en una verdadera fortuna.

La mayoría de las historias de quienes poseen millones de dólares suelen empezar con una herencia o ayudas recibidas para forjar los imperios más conocidos del mundo de los negocios. Pero pocas se asemejan a la de Leonardo Del Vecchio , quien supo ser uno de los empresarios más fuertes de su sector.

Su vida estuvo marcada por una infancia con dificultades , pero también por una carrera empresarial desde muy abajo. Antes de crear una de las mayores compañías de su rubro, trabajó como aprendiz y se formó en el diseño y la fabricación de componentes para gafas.

Leonardo Del Vecchio nació el 22 de mayo de 1935 en Milán, Italia. Su infancia estuvo atravesada por la pobreza: su padre falleció cuando todavía era un bebé y, debido a las dificultades económicas de su madre para mantener a sus hijos, fue enviado a un orfanato cuando tenía siete años .

Del Vecchio tuvo una infancia muy complicada, pero logró salir adelante para forjar un imperio que al día de hoy triunfa en la industria de la moda.

Durante varios años creció bajo el cuidado de monjas en una institución de Milán. A los 14 años comenzó a trabajar para poder mantenerse y consiguió un puesto como aprendiz en una fábrica donde se producían herramientas y componentes metálicos.

Ese primer trabajo fue clave para su futuro, ya que allí entró en contacto con la fabricación de piezas para la industria óptica . Mientras trabajaba, también estudió diseño industrial y desarrolló conocimientos que más tarde aplicó en su propio negocio.

En 1961, con 26 años, Del Vecchio se trasladó a Agordo, una localidad italiana vinculada históricamente con la industria de las gafas, y fundó Luxottica. En sus primeros años, la compañía se dedicó principalmente a fabricar componentes para otras empresas del sector, pero con el tiempo comenzó a producir sus propios modelos completos.

Armani fue un socio clave en su desarrollo, ya que le abrió las puertas del mundo de la moda. Fondazione Leonardo Del Vecchio

La historia de Luxottica: un imperio de millones

El crecimiento de Luxottica comenzó cuando Del Vecchio decidió ampliar el alcance de la empresa y dejar de concentrarse únicamente en la producción de componentes. La compañía empezó a fabricar monturas completas y a desarrollar sus propias líneas de anteojos.

Una de sus principales apuestas fue entender que las gafas podían funcionar también como un accesorio asociado al diseño y la moda, además de cumplir una función práctica. Esa visión lo llevó a buscar acuerdos con grandes marcas y a expandirse.

En 1974, adquirió Scarrone, una compañía de distribución italiana, una operación que le permitió tener mayor control sobre la venta de sus productos. A comienzos de la década de 1980 inició su expansión internacional con la apertura de una filial en Alemania.

Durante los años siguientes, Luxottica sumó acuerdos de licencia con firmas de moda. En 1988 firmó un acuerdo con Giorgio Armani, el primero de una larga serie de colaboraciones con marcas reconocidas.

La compañía también comenzó a crecer mediante la compra de otras empresas del sector. En 1990 salió a bolsa en Nueva York y posteriormente incorporó marcas como Vogue Eyewear, Persol y Ray-Ban. En 2007 adquirió Oakley por u$s2.100 millones, lo que amplió todavía más su presencia dentro del mercado de gafas deportivas.

La compañía llegó a operar miles de puntos de venta en distintos países a través de cadenas como LensCrafters, Sunglass Hut y Pearle Vision. En 2017 acordó una fusión con la empresa francesa Essilor, especializada en lentes oftálmicas, dando origen a EssilorLuxottica.

El patrimonio de Del Vecchio al momento de su muerte

Leonardo Del Vecchio murió el 27 de junio de 2022, a los 87 años. Al momento de su fallecimiento, su patrimonio neto estaba estimado en u$s33.000 millones, una cifra que lo ubicaba entre las personas más ricas de Italia.

La mayor parte de su riqueza estaba vinculada a su participación en Luxottica. Del Vecchio mantuvo durante años una posición mayoritaria en la compañía y, antes de la fusión con Essilor, controlaba cerca del 62% de sus acciones.

Además de su participación en el negocio óptico, el empresario tenía inversiones en otras compañías, entre ellas la inmobiliaria francesa Covivio, el banco italiano Mediobanca y la aseguradora Assicurazioni Generali.