El heredero de una famosa marca que no tiene idea como desaparecieron 14 mil millones de dólares

Después de una estrategia financiera familiar, la fortuna que tenía pareció haberse esfumado inesperadamente

Cómo una maniobra financiera costó miles de millones. Imagen: Freepik

La vida de los herederos de grandes fortunas suele estar marcada por los millones, el lujo y la estabilidad financiera. Sin embargo, en un giro dramático y completamente inesperado, uno de los descendientes de una de las casas de moda más prestigiosas del mundo se encontró con una realidad mucho más compleja: una pérdida monumental en su patrimonio.

Se trata de un hecho que sacudió los cimientos del mundo empresarial y de la alta sociedad, ya que una parte sustancial de su riqueza, que se estimaba en 14 mil millones de dólares, simplemente desapareció. Este misterio financiero involucra a Nicolas Puech, heredero de la icónica marca francesa Hermès.

Nicolas Puech El heredero de la mega empresa Hermès Créditos de la imagen: Bernard Bisson/JDD/SIPA/Shutterstock/Archivo Un apellido multimillonario: el dinero que heredó Nicolas Puech El apellido Puech es sinónimo de artesanía de lujo, exclusividad e historia dentro de la industria de la moda global. La casa Hermès fue cofundada en 1837 por Thierry Hermès, y la familia Puech es descendiente directo de Émile Hermès, uno de los nietos del fundador. A lo largo de generaciones, la familia se ha mantenido como accionista clave y guardiana del legado de la marca, famosa por sus pañuelos de seda, sus icónicos bolsos Birkin y Kelly, y su excelencia en artículos de cuero.

Nicolas Puech, como miembro de la quinta generación de la familia fundadora, se convirtió en uno de los principales accionistas individuales y, por ende, en uno de los hombres más ricos del mundo. Su fortuna personal se construyó principalmente a partir de su participación en la empresa. A diferencia de otros miembros de la familia que están activamente involucrados en la gestión de la compañía, Puech ha mantenido un perfil más reservado.

En el año 2014, el patrimonio neto de Nicolas Puech se estimaba en la impresionante cifra de 14 mil millones de dólares, lo que reflejaba el altísimo valor de las acciones de Hermès, una empresa que ha demostrado ser excepcionalmente resistente a las crisis económicas y que continúa siendo un símbolo de estatus global.

14 mil millones desaparecidos: que pasó con la fortuna El misterio sobre la fortuna de Nicolas Puech no se debe a un robo o a una mala inversión convencional, sino a una compleja maniobra corporativa que redefinió su participación en Hermès. El hecho se remonta a la época en que el conglomerado de lujo LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), liderado por Bernard Arnault, intentó una adquisición hostil de Hermès, comprando acciones subrepticiamente para obtener una participación mayoritaria. Para defenderse, la familia Hermès se unió para consolidar sus acciones dentro de una holding llamado H51. Sin embargo, Nicolas Puech se negó a incluir sus acciones en este holding familiar de defensa. Como resultado de su decisión de mantenerse fuera de la estructura colectiva, y de una serie de movimientos de venta y reorganización de sus participaciones, su fortuna, que antes se valoraba en 14 mil millones de dólares, desapareció de las listas de multimillonarios en las que se basan los análisis financieros públicos. La razón principal de esta "desaparición" es que una gran parte de su participación se volvió menos visible y líquida para los observadores externos. Aunque Puech sigue siendo inmensamente rico, la forma en que su riqueza está estructurada y la parte que quedó fuera de H51 hace que su valor ya no se contabilice de la misma manera pública que antes, creando la ilusión de que miles de millones se desvanecieron.

