El invento ideal para salir a correr de noche: un chaleco inteligente con luces LED para mayor seguridad

Una propuesta creada para reforzar el cuidado personal incorpora funciones inéditas que buscan reducir cualquier tipo de riesgo al moverse al aire libre.

Salir a entrenar cuando baja el sol exige más que un buen estado físico. La visibilidad, el tránsito y la posibilidad de pedir ayuda ante un imprevisto forman parte de los aspectos que muchas personas tienen en cuenta antes de iniciar su recorrido, incluso cuando es por un camino que atraviesan todos los días.

Ante esa necesidad, un grupo de ingenieros de los Países Bajos desarrolló un dispositivo pensado para quienes realizan actividad física al aire libre . El producto cuenta con una gran iluminación, sensores especiales y herramientas de asistencia para ofrecer una capa extra de protección durante cada salida.

El dispositivo, llamado RunSafePro, fue diseñado para mejorar la protección de quienes entrenan al aire libre durante la noche o en condiciones de poca luz. Aunque nació con el foco puesto en los corredores, también puede ser útil para ciclistas, excursionistas, personas que pasean a sus mascotas o quienes se trasladan caminando por la ciudad.

El chaleco incorpora un sistema inteligente con elementos reflectantes con iluminación LED de 360 grados , lo que permite que conductores, ciclistas y peatones identifiquen la presencia del usuario desde una mayor distancia. Uno de sus desarrollos más llamativos es el radar trasero integrado, un sensor que detecta vehículos, bicicletas o personas que se aproximan desde atrás hasta una distancia de 30 metros.

Cuando eso ocurre, el usuario recibe una advertencia mediante vibración en el teléfono o en un reloj inteligente compatible, una alerta sonora en auriculares o una señal visual sobre el propio chaleco. El sistema no informa desde qué lado se acerca el objeto detectado, aunque los desarrolladores sostienen que los 30 metros de anticipación ofrecen el tiempo suficiente para reaccionar y modificar la trayectoria si resulta necesario.

Las funciones de este chaleco están pensadas para cuidarte. Gentileza - RunSafePro

La prenda también incorpora un botón de emergencia pensado para actuar al instante. Con una sola pulsación envía la ubicación GPS a los contactos principales de confianza de manera silenciosa. Si el usuario presiona dos veces el botón, además de compartir la ubicación activa una alarma sonora y envía el aviso a todos los contactos de emergencia registrados. Por ahora, la aplicación asociada admite hasta 50 contactos.

Otra herramienta incorporada es un sensor de movimiento que identifica una detención brusca durante el recorrido. Si eso pasa, el sistema envía una consulta al celular o al reloj inteligente y cuando no obtiene respuesta dentro del plazo establecido, comparte automáticamente la ubicación con los contactos principales.

Para acceder a todas las funciones de asistencia, hay que vincular el chaleco con un teléfono Android o iPhone. Quienes prefieran salir sin el celular podrán conectarlo a un reloj inteligente compatible con eSIM.

Las características claves de este invento

Además de las funciones inteligentes, RunSafePro fue diseñado para ofrecer comodidad durante la actividad física. El chaleco posee una única talla regulable que se adapta a personas con medidas desde S hasta XXL y para alturas de entre 160 y 200 centímetros.

La estructura está pensada para ponerse sobre la ropa deportiva y los creadores recomiendan evitar su uso encima de chalecos de hidratación, ya que el radar necesita permanecer cerca del cuerpo para mantener su precisión.

El modelo incluye un bolsillo para transportar un teléfono celular y otro compartimento para guardar llaves u objetos pequeños durante el entrenamiento. El módulo electrónico puede retirarse antes del lavado, por lo que la prenda es totalmente lavable sin afectar los componentes tecnológicos. De todas formas, esa unidad extraíble soporta tanto la lluvia como el sudor.

La autonomía de la batería varía entre 3 y 6 horas, según el nivel de iluminación y las funciones activadas durante el uso. La configuración se hace mediante una aplicación propia, que tendrá un costo de u$s0,99 por mes para acceder a sus servicios. Actualmente, el proyecto busca financiamiento mediante Kickstarter, cuyo aporte inicial para obtener una unidad empieza en u$s119, mientras que el precio previsto para la venta al público será de u$s175