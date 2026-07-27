De estrella de Hollywood a magnate inmobiliario: la fortuna de u$s400 millones de Jack Nicholson

La reconocida estrella de Hollywood tiene una pasión fuera de las cámaras, en la cual invierte gran parte de sus salarios.

La estrella de Hollywood tiene un rol en el mundo empresarial que no muchos conocen.

Jack Nicholson es una eminencia en la industria del cine, con obras que consiguieron ganancias de millones de dólares . Su gran carisma y versatilidad frente a la cámara lo ayudaron a hacerse de un nombre y transformarse en una de las figuras más rentables de todo Hollywood.

Gracias a sus ingresos en la pantalla grande, el actor decidió tomar un camino diferente al de sus colegas . En lugar de limitarse a una vida de lujos, optó por los bienes raíces y el arte en su faceta como coleccionista, acumulando activos de enorme valor.

Jack Nicholson empezó a recibir grandes cifras por sus películas en la década de 1970, etapa en la que ya se había consolidado como un referente de la industria. En 1974 cobró u$s500.000 por "Chinatown", film donde interpretó al detective privado J.J. Gittes. Al año siguiente logró uno de los acuerdos más llamativos de su carrera con "Alguien voló sobre el nido del cuco": recibió un sueldo base de u$s1 millón y negoció el 15% de la recaudación bruta.

Nicholson ganó mucho dinero con las producciones realizadas a lo largo de su carrera.

El éxito de la cinta le generó cerca de u$s15 millones . La negociación marcó un precedente frente a los contratos de la época, permitiéndole quedarse con una parte de los resultados económicos. El acuerdo más recordado llegó con "Batman" (1989). Para interpretar al Joker, la figura rechazó un pago fijo de u$s10 millones y aceptó u$s6 millones iniciales junto con un porcentaje de la taquilla y del merchandising.

La película dirigida por Tim Burton se transformó en un fenómeno mundial y la operación resultó ser una de las más rentables en la historia del cine. La estrella ganó más de u$s40 millones en los años posteriores al estreno y sus ingresos totales por el papel alcanzaron unos u$s60 millones .

En la última etapa de su carrera mantuvo cifras millonarias: recibió u$s15 millones por "Mejor... imposible", u$s20 millones por "Golpe de ira" y u$s10 millones tanto por "Infiltrados" como por "Antes de partir".

Un imperio inmobiliario y una colección millonaria de arte

Durante décadas, el artista también destinó parte del dinero obtenido a la compra de propiedades y obras de arte. Una de sus principales fincas comenzó a formarse en 1969, al adquirir una casa en Mulholland Drive, Los Ángeles, por u$s21.000. Con los años compró terrenos linderos hasta ampliar la residencia y convertirla en un complejo privado con varias viviendas.

El intérprete también tuvo propiedades en Santa Mónica, Venice, Malibú, Hawái y Aspen. Una de las más particulares fue Newberry House, residencia histórica comprada junto al productor Lou Adler en 1980 por u$s555.000.

Esa casa en Colorado fue adquirida inicialmente para contar con un mejor sitio donde ver los partidos de Los Angeles Lakers. Nicholson y Adler vendieron el inmueble por u$s11 millones en 2013.

Su colección de arte comenzó en la década de 1960 y con el tiempo incorporó piezas de autores como Pablo Picasso, Henri Matisse, Amedeo Modigliani, René Magritte, Andy Warhol y Gustav Klimt. Entre las mismas, se incluyen pinturas, esculturas y antigüedades, con una cotización actual cercana a los u$s200 millones. Entre las firmas reunidas también destacan Francisco Bacon, Marc Chagall, Tamara de Lempicka, Fernando Botero y Ed Ruscha.

El patrimonio actual de Jack Nicholson

Jack Nicholson tiene un patrimonio neto estimado en u$s400 millones, según distintos medios especializados en el tema. A diferencia de otros colegas que transformaron sus activos en proyectos públicos, mantuvo durante años un perfil reservado sobre sus actividades personales.

Además de su trayectoria en la pantalla grande, destina tiempo y recursos a causas benéficas. Entre las organizaciones apoyadas figura The Painted Turtle, campamento médico gratuito para niños con enfermedades crónicas y graves perteneciente a la red creada por Paul Newman.

El actor también realiza aportes a la ayuda comunitaria y participa en iniciativas solidarias vinculadas con emergencias y salud. Sin embargo, muchas de esas acciones carecen de difusión mediática, en consonancia con la privacidad mantenida durante su vida.