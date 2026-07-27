Predijo una importante crisis y ganó u$s100 millones en una sola jugada: la historia de Michael Burry

Un médico tomó una decisión que no solo cambió el rumbo de su carrera, también sorprendió a Wall Street y lo convirtió en una figura mundial.

Su visón lo salvó de una de las caídas financieras más grandes de la historia.

De un día para el otro, Michael Burry pasó de ejercer la medicina a transformarse en uno de los inversores más famosos de Estados Unidos . Su nombre fue asociado a una apuesta que casi nadie entendía, pero que terminó cambiando la historia de los mercados financieros .

Mucho antes de la crisis del 2008 , el fundador de Scion Capital detectó señales que otros ignoraban, por lo que su análisis le permitió anticipar el colapso del sector inmobiliario estadounidense y obtener una ganancia extraordinaria. Esa misma operación más tarde llegó al cine y lo volvió famoso en todo el mundo.

Michael James Burry nació el 19 de junio de 1971 en San José, California. Estudió Economía y Premedicina en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), obtuvo el título de médico en la Universidad de Vanderbilt y empezó una residencia en neurología en la Universidad de Stanford. De todas formas, su interés por las inversiones cambió el rumbo de su carrera.

Mientras todavía trabajaba en medicina, dedicaba gran parte de su tiempo libre a estudiar empresas y publicar análisis financieros en foros especializados. Sus evaluaciones llamaron la atención de grandes inversores, lo que le permitió crear su propio fondo de cobertura, Scion Capital , en el año 2000.

Desde el principio apostó por la inversión de valor, basada en adquirir activos que cotizaban por debajo de su valor estimado. Eso le generó rendimientos muy superiores al mercado incluso durante el estallido de la burbuja tecnológica de principios de los años 2000.

Pero el movimiento que lo hizo mundialmente conocido llegó en 2005, tras revisar miles de contratos hipotecarios, concluyó que gran parte del mercado inmobiliario estadounidense estaba sostenido por préstamos subprime con un riesgo muy alto de incumplimiento.

Convencido de que el sistema era insostenible, compró contratos de seguro contra esos activos, conocidos como credit default swaps (CDS). La decisión fue muy cuestionada y durante casi dos años tuvo que pagar costos elevados para sostener esas posiciones mientras el mercado seguía creciendo. Incluso varios inversores le pidieron que retirara su dinero, pero a pesar de la presión, Burry mantuvo su estrategia porque confiaba en los datos obtenidos durante su investigación.

Cuando la burbuja explotó entre el 2007 y el 2008, su diagnóstico quedó confirmado. Las hipotecas empezaron a incumplirse, los bonos respaldados por esos préstamos perdieron su valor y, mientras todo estallaba, las coberturas contratadas por Burry multiplicaron su precio.

Su decisión arriesgada lo llevó a atravesar sin grandes pérdidas una de las crisis más famosas. Magnific

Las millonarias ganancias del inversor y sus posteriores proyectos

El derrumbe financiero convirtió la apuesta de Michael Burry en una de las operaciones más famosas de Wall Street. Su fondo obtuvo u$s700 millones para los inversores y él recibió u$s100 millones en ganancias personales. Después de distribuir esos beneficios, decidió cerrar Scion Capital para administrar únicamente su patrimonio.

Años más tarde, en 2013, volvió al mercado con un nuevo fondo llamado Scion Asset Management, desde donde continuó con inversiones poco convencionales, como las tierras agrícolas, los derechos sobre recursos hídricos, el oro y distintas compañías tecnológicas. También hizo operaciones muy comentadas sobre acciones como GameStop y mantuvo posiciones bajistas sobre empresas que, según su criterio, cotizaban con valoraciones excesivas.

Su historia trascendió el ámbito financiero gracias al libro "The Big Short", escrito por Michael Lewis en 2010. Cinco años después llegó la adaptación cinematográfica "La gran apuesta" (The Big Short), dirigida por Adam McKay.

En esa película, Michael Burry fue interpretado por Christian Bale, quien recibió una nominación al Oscar por el papel. El film obtuvo cinco nominaciones y ganó el premio Oscar al Mejor Guion Adaptado, además de convertirse en una de las producciones más reconocidas sobre la crisis financiera internacional.

Su billetera no paró de crecer en todos estos años. Magnific

El patrimonio actual de Michael Burry

Según las estimaciones más recientes, el patrimonio neto de Michael Burry alcanza los u$s200 millones. Buena parte de esa fortuna surgió gracias a la histórica operación contra el mercado hipotecario estadounidense, aunque también influyeron los resultados obtenidos con sus fondos de inversión y su cartera personal durante más de dos décadas.

En distintos momentos administró millones de dólares mediante Scion Capital y posteriormente con Scion Asset Management. Hacia marzo de 2025, la firma informaba activos por u$s155 millones, antes de cancelar su registro ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) durante ese mismo año.

Además de sus inversiones financieras, Burry tiene bienes inmobiliarios que son extremadamente lujosos. Por ejemplo, conserva una residencia en Saratoga, California, cuyo valor de mercado actualmente es de u$s7 millones, y otra propiedad en Nashville, Tennessee, estimada en u$s4 millones.