Un experto en tecnología, un excirujano y un empresario fantasma: los tres multimillonarios detrás de Tether

El negocio parece muy sencillo y cualquiera podría decir, ¿por qué no se me ocurrió? Pero las cosas no son tan fáciles como parecen. Y detrás de la historia de la construcción de un negocio descomunal como Tether aparecen empresarios impulsados por la ambición, el talento y también la predisposición a involucrarse en terrenos no siempre muy transparentes.